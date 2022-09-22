Наразі хлопці вже на волі, але в третій країні, куди прибули згідно домовленостей про обмін.

Керівників полку "Азов", які були на заводі "Азовсталь", - командира Дениса Прокопенка "Редіса" та його заступника Святослава Паламара "Калину" вдалося звільнити з російського полону.

Про це повідомив командир спецпідрозділу KRAKEN Сергій Величко.

У телеграм-каналі "Чилі та Ко Харків" Величко (позивний Чилі) опублікував знімок зі звільненими українськими захисниками.

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Крім Прокопенка та Паламара із полону російських окупантів вдалося звільнити командира 36-ї окремої бригади морської піхоти майора Сергія Волину.

На опублікованому фото із ними стоїть також керівник головного управління розвідки Кирило Буданов та міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Як додав колишній командир "Азову" Андрій Білецький, наразі хлопці вже на волі, але в третій країні, куди прибули згідно домовленостей про обмін.

"Деякий час перебуватимуть там, але головне вже сталося - вони на волі та живі", зазначив він.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі українські захисники перебувають в Туреччині.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня, з російського полону повернули 215 військових. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, що служили в лавах Збройних сил України. Ввдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

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