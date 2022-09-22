За словами Єрмака, він вже надав всі необхідні показання слідству.

В Офісі президента повідомили, що сьогодні у рамках обміну вдалося повернути 200 захисників "Азовсталі". Натомість РФ отримала народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Його видали російській стороні під час обміну полоненими.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Президент Володимир Зеленський поставив чітке завдання: повернути наших героїв. Результат: наші герої – вільні. Відбувся великий обмін полоненими. Він пройшов у декілька етапів і у дуже різних локаціях. З російського полону ми повернули 215 людей. Це військові, прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні…Серед них – офіцери, командири, Герої України, захисники "Азовсталі" і вагітні жінки-військові. Ті, кого росіяни хотіли позбавити життя, кого називали "нацистами" – наші сильні люди, яких не зламали бої та полон. Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі" – вони вже перебувають у безпеці", - йдеться у повідомленні.

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За словами Єрмака, звільнення українських захисників - результат особистих домовленостей президента Зеленського з президентом Ердоганом.

"Росіяни хотіли нас шантажувати їхніми життями, але ми не дамо їм можливості робити це ні з ким. Також серед звільнених – 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю. Вони вже знаходяться в місті Ер-Ріяд. Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів "Азовсталі" – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу. Це був складний процес", - підкреслив Єрмак.

Він повідомив, що загалом звільнено 215 захисників.

"Я дуже радий бачити наших хлопців та дівчат на свободі. Заради цього варто жити. Кожне життя українця для нас - найвища цінність. Кожен наш громадянин буде звільнений. Ми завжди повертаємо своїх. Це надзвичайний успіх, і я вдячний усім причетним до цієї операції – всім, хто провів цю титанічну роботу. Щиро вітаю наших героїв із поверненням додому. Ми надамо їм всю необхідну допомогу – медичну, соціальну та будь-яку іншу. Їхнє повернення – заслуга народу України. Заслуга всіх і кожного захисника України, всіх і кожного, хто забезпечує їхні тили. Попереду ще багато випробувань. Та ми на боці світла, а світ – на нашому боці", - написав Єрмак.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупантами в "ДНР" британці (28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер) і громадянин Марокко Сааудун Брахім були засуджені до смертної кари. Двоє з них оскаржили вирок.

За словами спікера інтернаціонального легіону Дам'єна Магру, наприкінці липня їх перевезли на Донбас, ймовірно, для винесення вироку у вигляді смертної кари.

Також раніше стало відомо про трьох американських добровольців, зниклих під час бойових дій в Україні. Це 39-річний Олександр Дрюк, 27-річний Енді Хьюн і 35-річний Суеді Мурекезі.

1 серпня стало відомо, що у так званій "ДНР" вирішили "судити" ще 5 взятих у полон іноземних громадян.

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