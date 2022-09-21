В рамках цього обміну додому повернувся, зокрема начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

З російського полону звільнили 10 іноземних військових, що служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Про це повідомляє видання Reuters.

Так, з полону повернули п'ятьох британців, двох американців, хорвата, марокканця і громадянина Швеції.

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Британський політик Роберт Джерік заявив, що серед звільнених знаходиться Ейден Аслін. Його взяли в полон на початку 2022 року, а потім засуджений до смертної кари судом у так званій "ДНР".

Росія також звільнила 39-річного громадянина США Олександра Друке і 27-річного Енді Гейна. Вони потрапили в полон у червні під час бойових дій на сході України.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підтвердила, що серед звільнених був громадянин Швеції, захоплений в порту Маріуполя, якому за законами "ДНР" погрожував смертний вирок.

У свою чергу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що звільнений з полону глава патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

"Хороші новини на ніч. Поки йде обмін, про все не можна. Але, щонайменше, глава патрульної поліції Михайло Вершинін звільнений з полону. Героїчний гарнізон Маріуполя потроху повертається додому", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що трохи пізніше він видалив свій пост.

Водночас боєць "Азова" Максим Жорін підтвердив обмін полоненими. За його словами, додому повернулася частина "азовців".

"Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку Азов. Сьогодні ввечері пройшов обмін, якого ми так довго чекали. Обійняти своїх друзів, побратимів, які нарешті повернулись - це найкращі емоції, що тільки можуть бути! Всі деталі будуть пізніше", - зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупантами в "ДНР" британці (28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер) і громадянин Марокко Сааудун Брахім були засуджені до смертної кари. Двоє з них оскаржили вирок.

За словами спікера інтернаціонального легіону Дам'єна Магру, наприкінці липня їх перевезли на Донбас, ймовірно, для винесення вироку у вигляді смертної кари.

Також раніше стало відомо про трьох американських добровольців, зниклих під час бойових дій в Україні. Це 39-річний Олександр Дрюк, 27-річний Енді Хьюн і 35-річний Суеді Мурекезі.

1 серпня стало відомо, що у так званій "ДНР" вирішили "судити" ще 5 взятих у полон іноземних громадян.

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