З російського полону додому повернулася частина бійців "Азов" / фото https://t.me/polkazov

З російського полону звільнили 10 іноземних військових, що служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Про це повідомляє видання Reuters.

Так, з полону повернули п'ятьох британців, двох американців, хорвата, марокканця і громадянина Швеції.

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Британський політик Роберт Джерік заявив, що серед звільнених знаходиться Ейден Аслін. Його взяли в полон на початку 2022 року, а потім засуджений до смертної кари судом у так званій "ДНР".

Росія також звільнила 39-річного громадянина США Олександра Друке і 27-річного Енді Гейна. Вони потрапили в полон у червні під час бойових дій на сході України.

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде підтвердила, що серед звільнених був громадянин Швеції, захоплений в порту Маріуполя, якому за законами "ДНР" погрожував смертний вирок.

У свою чергу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що звільнений з полону глава патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

"Хороші новини на ніч. Поки йде обмін, про все не можна. Але, щонайменше, глава патрульної поліції Михайло Вершинін звільнений з полону. Героїчний гарнізон Маріуполя потроху повертається додому", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що трохи пізніше він видалив свій пост.

З полону повернули голову патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна / фото Петро Андрющенко

Водночас боєць "Азова" Максим Жорін підтвердив обмін полоненими. За його словами, додому повернулася частина "азовців".

"Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку Азов. Сьогодні ввечері пройшов обмін, якого ми так довго чекали. Обійняти своїх друзів, побратимів, які нарешті повернулись - це найкращі емоції, що тільки можуть бути! Всі деталі будуть пізніше", - зазначено в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупантами в "ДНР" британці (28-річний Ейден  Аслін і 48-річний Шон Піннер) і громадянин Марокко Сааудун Брахім були засуджені до смертної кари. Двоє з них оскаржили вирок.

За словами спікера інтернаціонального легіону Дам'єна Магру, наприкінці липня їх перевезли на Донбас, ймовірно, для винесення вироку у вигляді смертної кари.

Також раніше стало відомо про трьох американських добровольців, зниклих під час бойових дій в Україні. Це 39-річний Олександр Дрюк, 27-річний Енді Хьюн і 35-річний Суеді Мурекезі. 

1 серпня стало відомо, що у так званій "ДНР" вирішили "судити" ще 5 взятих у полон іноземних громадян

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