Микола Олещук залишив російським окупантам "послання"

Командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук показав американські ракети HARM, яким оснастили літаки української армії. Він залишив "послання" для російських окупантів на одному снаряді.

"Подякував за титанічну роботу, яку льотчики щодня виконують в українському небі. Разом обговорили всі нагальні проблеми, перспективні питання!" - написав генерал у Telegram.

При цьому він зазначив, що за традицією підписав окупантам американську протирадіолокаційну ракету HARM.

Відео дня

"Моє послання частково підлягає цензурі, але, сподіваюся, вони його прочитали повністю, може не всі", – пожартував Олещук.

Також він висловив упевненість, що в майбутньому такі ракети українські військові будуть підписувати на американських винищувачах.

Американські ракети HARM в Україні - останні новини

20 березня 2023 року держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на суму в 350 мільйонів доларів.

При цьому в Пентагоні вказали, що пакет включає боєприпаси для HIMARS (калібру 155 мм), високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM), а також боєприпаси калібру 25 мм.

Вас також можуть зацікавити новини: