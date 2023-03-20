Допомога виділяється для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони, зокрема у боєприпасах та техніці.

Міністерство оборони США оприлюднило інформацію про новий пакет безпекової допомоги Україні на суму $350 млн, який було виділено за президентськими повноваженнями у понеділок, 20 березня 2022 року

У повідомленні на сайті Пентагону зазначається, що ця допомога виділяється для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. Відповідно до оприлюдненої інформації, пакет включає боєприпаси для наданих Сполученими Штатами HIMARS (калібру 155 мм), високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM), а також боєприпаси калібру 25 мм.

Крім того, надаються: 81-мм і 60-мм мінометні системи та міномети; комплекси протитанкової зброї АТ-4; гранатомети, стрілецька зброя та боєприпаси до них; підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод; обладнання для розмінування.

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Також пакет включає важкі паливні танкери; тепловізійні системи, оптику та лазерні далекоміри; річкові патрульні катери; тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів; запчастини та інше польове обладнання.

"Щоб задовольнити нові потреби України на полі бою, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові засоби", – наголошують у Міноборони США.

Військова допомога США Україні

20 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 350 млн доларів. Він наголосив, що Штати будуть підтримувати Україну, скільки буде потрібно.

На початку березня США також виділили Україні новий пакет допомоги на загальну суму 400 млн доларів. Глава Офісу президента Андрій Єрмак тоді зазначив, що до переліку озброєння увійшли, зокрема, боєприпаси для HIMARS та БМП Bradley та техніка для наведення переправ.

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