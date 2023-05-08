Patriot - дійсно унікальний комплекс, зазначив речник Повітряних сил української армії.

Рішення не підтверджувати одразу збиття російської гіперзвукової ракети "Кинджал" системою Patriot було прийняте вищим військовим керівництвом України.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Еспресо", коментуючи інформацію CNN з посиланням на поінформоване джерело, що США не мають сумнівів у достовірності заяви України про збиття російської ракети "Кинджал". Ігнат зауважив, що згодом була опублікована Україною інформація про це збиття та роботу Patriot.

"Patriot - дійсно унікальний комплекс, який може бути заряджений одночасно кількома типами ракет і відпрацьовувати по різних типах цілей. Не обов'язково використовувати зенітну ракету, яка призначена для збиття балістичних цілей, можна значно дешевшу і більш пристосовану до БПЛА чи крилатої ракети… Не планували ми одразу сповіщати і суспільство, і ворога про те, що збитий "Кинджал" - тому що нехай думають, нехай шукають, куди подівся їхній "Кинджал", чи він впав просто так, чи розірвався…", - заявив спікер.

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Ігнат додав, що "таке рішення було прийнято вищим керівництвом - не одразу сповіщати". "Звичайно, все одно б дізнались на другий, третій, четвертий день, але спочатку була певна тиша. І ми не підтверджували інформацію. Але вона вийшла з інших джерел, і ми, зрозуміло, підтвердили", - зазначив він.

Збиття "Кинджала" в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук підвердив, що під час нічної атаки 4 травня українським військовим вперше вдалося збити ворожу аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", запущену із МіГ-31К з території Росії. Олещук додав, що "Кинджал" збили за допомогою комплексу Patriot.

Пізніше Юрій Ігнат сказав, що Збройні сили України стали першою у світі армією, яка спромоглася збити балістичну ракету за допомогою Patriot.

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