Рішення не підтверджувати одразу збиття російської гіперзвукової ракети "Кинджал" системою Patriot було прийняте вищим військовим керівництвом України.
Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі "Еспресо", коментуючи інформацію CNN з посиланням на поінформоване джерело, що США не мають сумнівів у достовірності заяви України про збиття російської ракети "Кинджал". Ігнат зауважив, що згодом була опублікована Україною інформація про це збиття та роботу Patriot.
"Patriot - дійсно унікальний комплекс, який може бути заряджений одночасно кількома типами ракет і відпрацьовувати по різних типах цілей. Не обов'язково використовувати зенітну ракету, яка призначена для збиття балістичних цілей, можна значно дешевшу і більш пристосовану до БПЛА чи крилатої ракети… Не планували ми одразу сповіщати і суспільство, і ворога про те, що збитий "Кинджал" - тому що нехай думають, нехай шукають, куди подівся їхній "Кинджал", чи він впав просто так, чи розірвався…", - заявив спікер.
Ігнат додав, що "таке рішення було прийнято вищим керівництвом - не одразу сповіщати". "Звичайно, все одно б дізнались на другий, третій, четвертий день, але спочатку була певна тиша. І ми не підтверджували інформацію. Але вона вийшла з інших джерел, і ми, зрозуміло, підтвердили", - зазначив він.
Збиття "Кинджала" в Україні - що треба знати
Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Командувач Повітряними силами Збройних сил України Микола Олещук підвердив, що під час нічної атаки 4 травня українським військовим вперше вдалося збити ворожу аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", запущену із МіГ-31К з території Росії. Олещук додав, що "Кинджал" збили за допомогою комплексу Patriot.
Пізніше Юрій Ігнат сказав, що Збройні сили України стали першою у світі армією, яка спромоглася збити балістичну ракету за допомогою Patriot.