Завдяки новим потужностям компанія Ілона Маска планує виробляти по одному Starship на день.

З'явилася інформація про розширення "Зоряної бази" SpaceX у Бока-Чіка (штат Техас). Йдеться про будівництво Starfactory – великої промислової зони, завдяки якій площа бази збільшиться на дев'ять тисяч квадратних метрів, що допоможе SpaceX досягти амбітної мети з виробництва одного Starship на день. Про це повідомляє New Atlas.

"Коли ви входите на цю фабрику, вона справді надихає. Серце вистрибує з грудей. Вона допоможе нам значно збільшити темпи виробництва, оскільки ми прагнемо реалізації нашої довгострокової мети – виробляти по одному кораблю на день, а невдовзі з конвеєра зійде друга версія Starship", – заявила Кейт Тайс, голова відділу проектування систем якості у SpaceX.

Передбачається, що Starship Version 2 буде простішим у виробництві в порівнянні з першою модифікацією. Другий варіант буде нести більше палива та зможе похвалитись більшою надійністю. Також нова версія отримає деякі аеродинамічні відмінності.

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Запуск Starship – великий крок вперед для SpaceX

Нагадаємо, 6 червня компанія Ілона Маска здійснила новий випробувальний запуск космічної системи Starship, яка є найбільшою та найбільш потужною ракетою-носієм в історії.

Четвертий випробувальний старт проходив тією ж траєкторією, що й третій, який провели у березні.

Під час нового випробування корабель вийшов на суборбітальну траєкторію. Перший ступень вдалося приводити в Мексиканській затоці, другий – в Індійському океані.

Зазначимо, що Starship є повністю багаторазовою двоступінчастою надважкою системою, яка складається з прискорювача Super Heavy та космічного корабля Starship.

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