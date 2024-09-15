Це була приватна дослідницька місія, коли у відкритий космос уперше вийшли непрофесійні астронавти.

П'ятиденний космічний вояж, відомий як Polaris Dawn, благополучно завершився в неділю, коли чотири астронавти на борту SpaceX Dragon приводнилися біля берегів Флориди, завершивши новаторську комерційну місію.

Polaris Dawn перетнув кілька історичних віх для цивільних космічних польотів, коли Джаред Айзекман, мільярдер-підприємець і шукач пригод, здійснив перший вихід у відкритий космос приватної особи, за яким послідувала інженерка SpaceX Сара Джилліс, пише The Washington Post.

Політ замовив Айзекман, який заробив статки як засновник Shift4 Payments, і не був пов'язаний із NASA. Айзекман не сказав, скільки він заплатив SpaceX за політ.

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Кілька оплесків і криків радості пролунали на задньому плані прямої трансляції SpaceX у неділю, коли екіпаж швидко наближався до Землі. В останні хвилини місії камери показали, як члени екіпажу сидять нерухомо, схрестивши руки на грудях, поки розкривалися парашути Dragon.

"Ласкаво просимо на планету Земля", - сказав один із ведучих прямої трансляції, відзначаючи їхнє останнє повернення з Драй-Тортугас у Мексиканській затоці. Водні скутери були швидко відправлені, щоб наблизитися до капсули.

SpaceX заявила, що вихід у відкритий космос також став першим випадком, коли чотири астронавти одночасно зазнали впливу вакууму космосу. Оскільки космічний корабель не має шлюзу, усі чотири члени екіпажу вдягнули скафандри, коли кабіна вентилювалася.

Чотири члени екіпажу провели наукові експерименти, спрямовані на підготовку астронавтів до більш тривалих польотів у майбутньому. Експерименти включали відстеження змін зору і здоров'я очей, вивчення того, як мікрогравітація впливає на кровотік, і моніторинг ефектів ліків на орбіті.

Джилліс також взяла із собою скрипку, яку SpaceX назвала ще одним першим на орбітальному космічному кораблі, і зіграла музичну тему з фільму "Зоряні війни", момент, показаний у відеоролику, знятому SpaceX.

Основною метою місії було тестування нового гладкого скафандра SpaceX, який призначений для захисту астронавтів від радіації та екстремальних температур, забезпечуючи їхню безпеку у вакуумі космосу.

Приводнення завершує низку нещодавніх перемог SpaceX, яка перевозила астронавтів NASA туди і назад з Міжнародної космічної станції відтоді, як чотири роки тому вперше успішно завершила пілотований випробувальний політ.

В якості невдачі для Boeing NASA вирішило, що буде використовувати космічний корабель Dragon компанії SpaceX для лютневого зворотного польоту астронавтів Суніти Вільямс і Баррі Вілмора, які прибули на Міжнародну космічну станцію на проблемному космічному кораблі Starliner компанії Boeing у червні, але застрягли там після того, як проблеми з двигунами викликали сумніви в безпеці Starliner.

Місія Polaris Dawn була другим польотом Айзекмана зі SpaceX, заплановано ще два польоти. Для наступного польоту він запропонував полетіти до космічного телескопа Габбл і підняти його орбіту, що в разі успіху могло б продовжити його термін служби.

Космічний політ SpaceX Polaris Dawn

Разом з Айзекманом і Джиллісом до складу екіпажу з чотирьох осіб входили відставний підполковник ВПС Скотт "Кідд" Потіт і директорка місії SpaceX Анна Мелон. Вони стартували на ракеті SpaceX Falcon 9 з мису Канаверал, штат Флорида, у вівторок після затримок. Вони пролетіли вище, ніж будь-яка інша пілотована місія з часів місій "Аполлон" на Місяць у 1972 році, оскільки екіпаж досяг висоти понад 1400 кілометрів, що більш ніж утричі перевищує висоту Міжнародної космічної станції. Вони облетіли Землю шість разів на цій висоті, перш ніж повернутися на нижчу висоту для виходу у відкритий космос.

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