Зазначається, що представники бригад передусім відбиратимуть тих, хто зможе виконувати задачі, які передбачені штатними посадами.

В рамках дії проекту щодо служби в армії за контрактом для українців у віці від 18 до 24 років добровольцям можуть відмовити через проблеми зі здоров’ям. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, представники бригад передусім відбиратимуть тих, хто зможе виконувати задачі, які передбачені штатними посадами.

"Це залежить від тих представників бригад, які будуть цю рекрутингову частину виконувати. Ясна річ, що якщо буде якась неадекватна людина, скажімо так, з розхитаною психікою, то вона може бути небезпечною в підрозділі. І навряд чи їй дадуть можливість підписати контракт. Будуть підбирати, так би мовити, команду під себе", – розповів Лазуткін.

Відео дня

Він додав, що добровольці зможуть позачергово проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) у самостійно обраних медичних закладах.

"В постанові прописані ці моменти, і проблем там з чергами, з якимись нюансами не буде. Людина, яка готова психологічно долучитися до війська, проходить зазвичай ВЛК доволі швидко, якщо в неї там немає дійсно серйозних проблем зі здоровʼям", - розповів речник.

"Контракт 18-24" - що повідомлялося

Як писав УНІАН, 10 лютого президент України Володимир Зеленський розкрив, що передбачатимуть річні контракти для українців віком 18-24 років. За його словами, така ініціатива йде від військових командирів, від Міністерства оборони.

11 лютого Міністерство оборони України офіційно розпочало проект "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Контракт передбачає соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, безкоштовний проїзд та комунальні пільги, компенсацію оренди житла на час служби.

Вас також можуть зацікавити новини: