Зокрема, йдеться про іпотеку під 0%.

Президент України Володимир Зеленський розкрив, що передбачатимуть річні контракти для українців віком 18−24 років. Зокрема, йдеться про можливість вступити до обраного ВНЗ без іспитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський розповів на брифінгу з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіно. За його словами, така ініціатива йде від військових командирів, від Міністерства оборони. Деталі розглядали з командирами, а також окремо із Павлом Палісою (заступник керівника ОП, полковник 93 ОМБр ЗСУ – УНІАН), і заступником міністра оборони, генералом Євгеном Мойсюком.

"Там дійсно, мені здається, дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так, вони можуть далі продовжити, якщо вони хочуть, але це контракт на рік. І там, у найближчі дні – завтра-післязавтра, у найближчі два-три дні всі деталі будуть вже офіційні. І деякі речі це те, що людина зможе за рік заробити плюс до всього - плюс один мільйон гривень. Окрім цього, зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад після цього року на війні і навчатись безкоштовно. Держава усе буде оплачувати. Третє - я звернув би увагу на спецумови щодо іпотеки – 0%. Усі відсотки буде покривати держава", – наголосив президент.

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Зеленський зауважив, що є ще багато деталей, і "дуже важливі умови – куди ідуть, в які бригади".

"Це такий експериментальний контракт, і все це буде в деталях. Там багато всього", – додав глава держави.

Спецконтракт для українців 18-24 років

Нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав в інтервʼю Reuters, що в Україні розробляють спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців віком 18-24 роки.

Глава держави тоді не розкрив деталей цього контракту, але заявив, що йдеться не про мобілізацію, а про спеціальні умови для тих, хто хоче приєднатися до лав Сил оборони.

Президент також уточнив, що йдеться про контракт, розрахований на один рік.

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