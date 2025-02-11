Зокрема, до переліку входить 95-та окрема десантно-штурмова бригада, яка боронила Донецький аеропорт.

В Україні розробили спеціальний контракт для проходження добровільної служби в лавах ЗСУ для громадян віком з 18 до 24 років, які за законом не підпадають під загальну мобілізацію.

Як повідомляє Міністерство оборони України, ним передбачена обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців. Сам контракт для добровольців віком до 25 років розрахований на 1 рік.

Також в оборонному відомстві оприлюднили список бригад, в яких можна служити:

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72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців . Її військові звільняли Маріуполь у 2014 році, тримали оборону Авдіївської "промки", воювали на Світлодарській дузі, не пустили ворога до Києва у 2022-му, обороняли Бахмут та більше двох років тримали Вугледар.

. Її військові звільняли Маріуполь у 2014 році, тримали оборону Авдіївської "промки", воювали на Світлодарській дузі, не пустили ворога до Києва у 2022-му, обороняли Бахмут та більше двох років тримали Вугледар. 95-та окрема десантно-штурмова бригада , військові якої брали участь у битві за Словʼянськ, тримали Донецький аеропорт, стримували ворога в Серебрянському лісі, біля Куп’янська, у Тернах, Торецьку, а тепер "косять ряди елітних військ РФ" на Курщині.

, військові якої брали участь у битві за Словʼянськ, тримали Донецький аеропорт, стримували ворога в Серебрянському лісі, біля Куп’янська, у Тернах, Торецьку, а тепер "косять ряди елітних військ РФ" на Курщині. 38-ма окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ. "Цербери" відзначилися в численних бойових операціях, серед яких звільнення Урожайного, бої на лівому березі Дніпра (район Кринок) та оборона Покровська.

"Цербери" відзначилися в численних бойових операціях, серед яких звільнення Урожайного, бої на лівому березі Дніпра (район Кринок) та оборона Покровська. 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу , яка стоїть на захисті України з 2014 року. Її військові тримали Волноваху, Красногорівку та Мар’їнку, вистояли у повному оточенні на Миколаївщині, першими увійшли до звільненого Херсона у листопаді 2022 року, а зараз нищать ворога на Торецькому напрямку.

, яка стоїть на захисті України з 2014 року. Її військові тримали Волноваху, Красногорівку та Мар’їнку, вистояли у повному оточенні на Миколаївщині, першими увійшли до звільненого Херсона у листопаді 2022 року, а зараз нищать ворога на Торецькому напрямку. 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" , історія якої почалася ще 1 жовтня 2015 року. Захисники з її лав обороняли Бахмут, брали участь у боях в районі Спірного, Веселого, Миколаївки. Також у здобутках бригади звільнення Новоолександрівки та Катеринівки, героїчна оборона Мар’їнки, Красногорівки, Попасної, Нью-Йорка, Торецька та звільнення 16 населених пунктів на Київщині та 4 на Харківщині.

, історія якої почалася ще 1 жовтня 2015 року. Захисники з її лав обороняли Бахмут, брали участь у боях в районі Спірного, Веселого, Миколаївки. Також у здобутках бригади звільнення Новоолександрівки та Катеринівки, героїчна оборона Мар’їнки, Красногорівки, Попасної, Нью-Йорка, Торецька та звільнення 16 населених пунктів на Київщині та 4 на Харківщині. 92-га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка. Її військові відстояли Харків, звільнили стратегічні населені пункти Харківщини, нищили окупантів на Донеччині під Бахмутом та на Луганщині у Новоселівському. Зараз захисники "палять" елітні війська РФ на Курщині.

Контракт на службу в ЗСУ для молоді

11 лютого 2025 року в Міноборони презентували умови контракту для добровольців віком 18-25 років. Він передбачає соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

Контракт буде розрахований на 1 рік. По завершенню цього терміну добровольцям обіцяють надати право виїзду за кордон.

Крім того, цей контракт передбачає виплату в розмірі 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби. Також добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн + доплати за бойові завдання.

У Міноборони зауважили, що виплату в розмірі 1 млн гривень зможуть отримати і ті добровольці, які долучилися до ЗСУ у віці до 25 років до того, як почав діяти новий контракт.

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