Щоб дізнатися, як отримати кошти, військовим необхідно звернутися до командирів.

В Україні розробили контракт для добровольців віком 18-24 років, яким передбачена одноразова виплата у розмірі 1 млн гривень. Проте отримати ці кошти можуть і ті добровольці, які доєдналися до війська раніше.

Таку заяву в етері телемарафону зробив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. За його словами, для отримання коштів таким військовим необхідно звернутися до командирів.

"Несправедливо, напевно, знехтувати тими людьми, які вже зробили цей крок. Виплата одноразової грошової винагороди у розмірі 1 млн гривень передбачена тим військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська у віці до 25 років ще до того, як нові умови контракту набули чинності. Тобто ці люди можуть звернутися до своїх командирів і дізнатися про алгоритм отримання цієї грошової винагороди", – розповів він.

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Спецконтракт для українців 18-24 років

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський повідомив, що готується спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців віком 18-24 роки. Він передбачатиме пільги для добровольців.

Згодом президент розповів, що йдеться, зокрема, про можливість вступити до обраного ВНЗ без іспитів, а також іпотеку під 0%.

11 лютого 2025 року в Міноборони презентували умови контракту для добровольців віком 18-25 років. Він передбачає соціальні гарантії, зокрема, можливість "нульової" іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення.

Щодо грошового забезпечення, контракт передбачає виплату в розмірі 1 000 000 грн, із яких 200 000 грн виплачуються одразу, а решта – під час служби. Також добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення – до 120 000 грн + доплати за бойові завдання.

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