Конвеєр дитячого порно. Чому Україна зацікавила імперію педофілів

Зазвичай, це починається, як інтернет-розвага. Але закінчитися може вкрай погано – навіть самогубством дитини. "Милий" хлопець або "добрий" дорослий обіцяють підлітку подарунки в обмін на оголені фото. Далі вимагають фото більш інтимного характеру, а за фото починається шантаж задля отримання відео… Як і чому це працює в Україні?

П’ятнадцятирічна Катерина (ми не називаємо справжні імена героїв задля їхньої безпеки) спілкувалася в мережі з симпатичним парубком, який справляв враження надійного друга: «Чомусь йому хотілося вірити». Як дівчина розповіла ТСН.Тижню, переписка почалась з невинного запитання. «Він написав: «Привіт! Ти любиш подарунки?», - каже Катерина. – Пізніше він скинув скріншот свого рахунку в банку. Там була «кругленька» сума».

Далі чоловік вже пропонував постійне інтимне спілкування, за яке пропонував дівчинці від 500 до 7 тис грн. Такі суми хлопець готовий був платити за оголені фото Каті. І вона наважилась їх відправити...

Батьки, звичайно, і гадки не мали, в яку пастку потрапила донька. А хлопець перейшов до відвертого шантажу.

«Він вимагав фото інтимного характеру. Спочатку верхня частина, груди. Потім нижня частина, без трусиків. А потім він став шантажувати цим фото, аби отримати відео. Відео було off-line», - розповідає мати жертви Людмила.

Замість грошей, які обіцяв красень з «Інсти», дівчина отримала погрози. Від Катерини почали вимагати більше - відвертого відео. У разі відмови пообіцяли викласти фото в мережу, надіслати однокласникам і ославити на все місто.

Катерині божеволіла від страху та сорому. Дитина боялась поскаржитись батькам і зробила те, чого вимагав шантажист. Але й після цього шантаж не припинився, а навпаки — посилився. Шантажист все сильніше тиснув на больові точки розгубленої дитини - погрожував розправитись з мамою Катерини. Що більше він отримував, тим більше вимагав.

Те, що йому закортіло отримати від дівчини, закон називає «дитячим порно». Важко уявити, чим би закінчилася історія, якби дівчина не наважилась відкрити правду матері.

«Вона відмовилась від їжі та води і казала, що хоче вмерти, бо їй дуже соромно… Вона казала: «Не хочу жити, тому що дізнаються всі мої друзі, будуть тикати пальцями, я не переживу такого». Суїцидний стан в неї був. Ми не могли її саму залишити вдома», - розповідає мама дівчинки.

Те, що сталося з Катериною, — класична методика, яку дистриб’ютори дитячого порно вже обкатали на дітях в Сполучених Штатах та Канаді. Є підстави вважати, що дівчина стала жертвою транснаціональної групи мисливців за дітьми. Бо текст, якій приходив на телефон українській дівчині, майже слово в слово збігається з повідомленнями, які розсилають дітям по всьому світі, зокрема в Північній Америці. Ось так його цитує «Нью-Йорк Таймс»:

«Спочатку загрожують: «Якщо ти цього не зробиш, я запощу це в соцмережах, в мене є контакти твоєї родини, тож і вони це отримають». Якщо це не спрацьовує, то пишуть наступне: «Я знаю, де ти живеш. Я вб’ю твою родину»».

Фото, отримані таким шантажем, продають в прихованій частині інтернету, відомій, як «Дарквеб» - «Темна мережа». Тут, на недоступних для поліції майданчиках, торгують зброєю, наркотиками, людьми. І дітьми. В закритий віртуальний світ «Дарквебу» заходять шанувальники найгидотніших втіх, аби анонімно отримати те, що у звичайному, реальному світі, засуджується навіть виробниками контенту 18+. І всюди (!) вважається злочином.

Дитяче порно щороку приносить злочинцям двадцять мільярдів доларів. Інтимні світлини Катерини потрапляють у ті 18% матеріалів, які, на вимоги злочинців, діти роблять самі.

«Дитина в одній країні, замовник - в другій, а та людина, яка виготовляє матеріали та комунікує з дитиною, може бути в третій», - розповідає ТСН.Тижню радниця віце-прем'єра з питань захищеності в Інтернеті Анастасія Д'якова.

Мисливці за вашими дітьми не просто вивчають їхні профілі Інтернеті. Малюків обробляють фахові психологи.

«Міжнародні дослідження кажуть, що злочинцям потрібно всього вісімнадцять хвилин (18 хвилин), щоб отримати інтимні фото чи відео від дитини», - підкреслює Д'якова.

Немає такого злочину, на який вони не підуть заради грошей. Днями італійські поліцейські викрили групу торговців дитячим порно. Завдяки їм ми знаємо розцінки, за якими могли продавати й світлини української дівчини Катерини: 60 євро з одного клієнта за пакет матеріалів. А клієнтів — сотні.

Але йдеться не просто про дітей. У цьому випадку жертвами порноіндустрії стали й новонароджені немовлята. Це справжнє жахіття, каже старший оперативник міжнародної організації «Коаліція рятувальників дітей» Глен Паундер, який понад тридцять років воював проти мисливців за дітьми в складі британської поліції:

«Я розслідував справу, коли сексуально використовувались немовлята. Ви кажете, це неможливо собі уявити. А я вам скажу, - абсолютно можливо. Подібне відбувається зараз в Італії. Підозрюваний обробляв батьків ще в той час, коли жінка була вагітна. До того, як малюк народився. Підозрюваний втерся в довіру до батьків. Таким чином, коли дитина народилася, він мав доступ до малюка. І він зробив відео з цією дитиною невдовзі після народження. А потім використовував певні платформи в Інтернеті, аби «розшерити» це відео в групах для інших злочинців».

Україна є привабливою територією для дитячої секс-індустрії. Не тільки тому, що світлоокі та світлошкірі малюки користуються попитом серед педофілів. Український закон не вважає злочином «грумінг» — інтимну переписку дорослого з дитиною. А перше, що почують батьки маленької жертви від українського «копа», з високою ймовірністю звучатиме так: «Ви погана мати, як можна так виховати». Саме це, а також, що «прокуратура не бачить складу злочину», і що «наше законодавство недосконале», тому на допомогу правоохоронців не варто розраховувати, почула мама Катерини.

Там, де не діє сила закону, починає діяти закон сили. І за полювання на педофілів беруться звичайні люди. ТСН.Тиждень поспілкувався з чоловіком, який називає себе Артем Артем’єв (його справжнього імені ми не знаємо). Він лідер групи мисливців на педофілів. Група стихійно виникла у Запоріжжі після вбивства восьмирічної Насті Бобкової, яку знайшли мертвою на Хортиці.

«Є чоловік, якого ми п’ять років ловимо. Він курсує між Києвом, Москвою та Запоріжжям. Він пише, що в Запоріжжі можна знайти хлопчика за 400 грн на годину…», - розповідає Артем.

Група полює «на живця». Вони створили кілька фейкових дитячих профілей. Вигаданий образ — це, як правило, дівчинка. Вік — тринадцять років. Вони завжди попереджають потенційного педофіла, що той має справу з дитиною. І намагаються витягнути таких громадян на зустрічі. Але на зустрічі, замість беззахисної дитини, ці громадяни зустрічають юрбу кремезних чоловіків. Зізнання педофілів можна побачити на Телеграм-каналі запорізьких месників. Хтось розповідає, що приїхав «для зустрічі з дівчиною тринадцяти років, з якою переписувався, щоб зайнятися з нею сексом», хтось каже, що планував зустріч «з хлопчиком тринадцяти років, ціль – інтим».

Лише в Запоріжжі месники почули таке від двох сотень дорослих чоловіків. Але все, що можуть Артем та його хлопці, - записати зізнання на відео, оприлюднити їх разом з інтимним листуванням та передати любителів дітей поліції. Там їх, зазвичай, відпускають.

Ці чоловіки, які зізнаються у своїх бажаннях «полунички» з неповнолітніми - лише верхівка айсбергу проблеми. Бо вони - споживачі потворної індустрії, яка заробляє мільярди на дітях. Ті ж, хто керує цією індустрією, поки залишаються невідомими і недосяжними. І саме вони визначили, що Україна наразі варта їх уваги. Тут поки що безкарно можна поставити дитяче порно на конвеєр.

Андрій Цаплієнко, Яков Носков, Валерій Ситюк, Андрій Хуповка