Кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 62 мільйони. В Україні виявлено вже понад 722 тисячі випадків COVID-19.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19, на жаль, щодня зростає.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 29 листопада у світі зафіксовано більш ніж 62 мільйони випадків захворювання на COVID-19.

Жертвами пандемії коронавірусу стали більш ніж 1,4 мільйона людей. При цьому майже 40 мільйонів пацієнтів змогли одужати.

Коронавірус в Україні: актуальні дані

В Україні від початку пандемії діагностовано 722 679 випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 12 978 осіб.

Одужали від хвороби 339 378 пацієнтів, померли 12 213 хворих.

Дані щодо COVID-19 у Києві

Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 1 740 осіб.

Всього у столиці на COVID-19 захворіли 69 018 людей. Коронавірус забрав життя 1 279 хворих, подолали хворобу 22 755 киян.

Коронавірус в Україні та світі: що важливо знати 29 листопада

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Автор: Аліна Вишневська