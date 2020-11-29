Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу. Тим часом кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19, на жаль, щодня зростає.
Коронавірус у світі: статистика
Станом на ранок 29 листопада у світі зафіксовано більш ніж 62 мільйони випадків захворювання на COVID-19.
Жертвами пандемії коронавірусу стали більш ніж 1,4 мільйона людей. При цьому майже 40 мільйонів пацієнтів змогли одужати.
Коронавірус в Україні: актуальні дані
В Україні від початку пандемії діагностовано 722 679 випадків зараження коронавірусом. За добу COVID-19 підтвердився у 12 978 осіб.
Одужали від хвороби 339 378 пацієнтів, померли 12 213 хворих.
Дані щодо COVID-19 у Києві
Кількість випадків інфікування коронавірусом у Києві за попередню добу зросла на 1 740 осіб.
Всього у столиці на COVID-19 захворіли 69 018 людей. Коронавірус забрав життя 1 279 хворих, подолали хворобу 22 755 киян.
Коронавірус в Україні та світі: що важливо знати 29 листопада
- Народилася перша у світі дитина з антитілами до коронавірусу - ЗМІ
- Інфекціоністка розповіла, що допомагає подолати COVID-19 на ранніх стадіях
- Як зміцнити імунітет: у МОЗ розкрили рецепт здорового харчування
- У Раді назвали головну умову для запровадження повного локдауну
- Медична система України завантажена вже на 80% через COVID-19 – Арахамія
- У Великій Британії призначили "міністра з вакцинації"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram