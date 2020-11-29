Локдаун в Україні хочуть запровадити з 24 грудня / фото УНІАН, Денис Прядко
Кабінет міністрів має намір запровадити в Україні повний локдаун з 24 грудня по 15 січня.
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Про це повідомив народний депутат Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі.
"Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня", - написав народний депутат.
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- 11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.
- 19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в грудні в Україні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на кілька тижнів з 10-15 грудня або з 20-25 грудня.
- 25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі введення в Україні повного локдауну громадськість буде поінформована про нього заздалегідь - за 7-10 днів.
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