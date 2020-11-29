Локдаун в Україні запровадять з 24 грудня – нардеп

Жорсткий карантин в Україні, за словами нардепа Дубінського, діятиме більш ніж два тижні.

Кабінет міністрів має намір запровадити в Україні повний локдаун з 24 грудня по 15 січня. Читайте такожУ Раді назвали головну умову для запровадження повного локдауну Про це повідомив народний депутат Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі. "Кабмін планує ввести повний локдаун з 24 грудня по 15 січня", - написав народний депутат. Карантин в Україні: що відомо на 29 листопада 11 листопада Кабмін прийняв рішення про введення карантину вихідного дня з 14 листопада.

19 листопада за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в грудні в Україні можуть ввести жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, розглядаються дати початку локдауну на кілька тижнів з 10-15 грудня або з 20-25 грудня.

25 листопада в Кабміні допустили введення тотального карантину на новорічні свята.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в разі введення в Україні повного локдауну громадськість буде поінформована про нього заздалегідь - за 7-10 днів. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Аліна Вишневська

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