При цьому здолали коронавірусну хворобу майже 40 мільйонів осіб.

Станом на ранок 29 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі перевищила 62 мільйони.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

Читайте такожВакцину від коронавірусу компанії Pfizer почали доставляти по світу - ЗМІТак, наразі зафіксовано 62361769 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Вилікувалися від коронавірусу 39920505 пацієнтів. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою COVID-19, від початку пандемії померло 1454544 людей.

У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (13246771 випадок), Індія (9392919) та Бразилія (6290272).

Очолюють сумну статистику смертності США – там зареєстровано 266074 померлих від COVID-19. На другому місці перебуває Бразилія (172561), на третьому – Індія (136696).

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Автор: Аліна Вишневська