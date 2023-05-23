Наразі правоохоронці досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вилучили ще майже півмільйона доларів, сховані учасниками корупційної схеми у справі за підозрою екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, наразі правоохоронці досліджують джерело походження і приналежність цих коштів. Уточнюється, що вищезгаданий обшук було проведено 22 травня у межах досудового розслідування отримання $2,7 млн Князєвим та адвокатом.

Справа Князєва

15 травня правоохоронці затримали Князєва "на гарячому", коли адвокат передавав йому другу частину хабара за ухвалення суддями Верховного суду рішення, вигідного для власника групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго.

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Згодом стало відомо, що йдеться про адвоката Олега Горецького, керівника об’єднання "Горецький і партнери".

Загальна сума хабара становила близько $2,7 млн.

16 травня Верховний суд висловив недовіру своєму очільнику та припинив його повноваження, як голови суду.

18 травня Вищий антикорупційний суд заарештував Горецького із альтернативою застави у 80 млн грн, а Князєва - з альтернативою застави у понад 107 млн грн.

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