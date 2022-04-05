За такі дії можна отримати до 7 років позбавлення волі.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо кримінальної відповідальності за використання під час воєнного стану гуманітарної допомоги для отримання прибутку.

Про це йдеться у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту.

Зазначається, що закон повернуто з підписом від президента 2 квітня.

Закон про "гуманітарку": довідка УНІАН

24 березня Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану (реєстр. №7146).

Законом, зокрема, встановлюється, що використання під час дії воєнного стану гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги у значному розмірі не за цільовим призначенням, а саме з метою отримання прибутку або власного збагачення, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією майна або без такої.

Ті ж дії, вчинені особою, яка раніше вчинила такий злочин, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, - карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Усі вказані вище дії, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Такі дії вважаються вчиненими у значному розмірі, якщо загальна вартість товарів, безоплатної допомоги або грошової допомоги у тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян (від 17 тис. грн); у великому розмірі - якщо загальна вартість товарів, безоплатної допомоги або грошової допомоги у три тисячі і більше разів (від 51 тис. грн) перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; у особливо великому розмірі - якщо загальна вартість товарів, безоплатної допомоги або грошової допомоги у п'ять тисяч і більше разів (від 85 тис. грн) перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Київщині жінка "віджала" в окупантів ящик боєприпасів та віддала ЗСУ.

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