Він зазначив, що після розголосу про масові вбивства цивільних на Київщині окупанти можуть по-іншому ставитися до своїх злочинів та спробувати їх приховати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що фінал свого життя усі російські пропагандисти у кращому випадку проведуть за ґратами.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Впевнений, що ви знаєте про нову-стару тактику російських пропагандистів, які намагаються постійно відкидати звинувачення проти російських військових. Чому нову-стару? Все просто, бо таку ж тактику вони застосували, коли окупанти збили малайзійський "Боїнг" над Донбасом. Вони звинувачували Україну. Навіть придумували різні конспірологічні нібито пояснення. Дійшли й до того, що навіть стверджували, ніби трупи "підкинули" на борт літака перед тим, як він упав", - розповів президент.

На думку Зеленського, зараз окупанти роблять приблизно те саме: "так само брешуть, намагаються спотворювати "факти", але, як і тоді, у них нічого не вийде і вони не зможуть обманути весь світ".

Він вважає, що настане час, коли кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто з їхніх співгромадян убивав, хто віддавав накази, а хто заплющував очі на ці вбивства.

"Ми все це встановимо. І зробимо глобально відомим. Зараз 2022 рік. І в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни", - додав глава держави.

Президент зауважив, що після розголосу про масові вбивства цивільних на Київщині окупанти можуть по-іншому ставитися до своїх злочинів на іншій території України, куди вони зайшли.

Зокрема, вони вже запускають брехливу кампанію, щоб заховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей у Маріуполі.

"Вони зроблять десятки постановочних інтервʼю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, ніби їх убив хтось інший. Імовірно, тепер окупанти будуть намагатися сховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього в Бучі, коли відступали. Але на іншій території це можливо", - сказав він.

Зеленський наголосив, що "кожна нормальна людина" у світі розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю, адже є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста, викрадають, катують, вбивають мирних людей.

"Тому російським пропагандистам та їхнім керівникам зараз може вдатися лише одне: напрацювати на вирок майбутнього трибуналу, який буде подібним до вироку Юліусу Штрайхеру, одному з ідеологів нацизму, головному редактору тижневика "Дер Штюрмер". Він був страчений за антисемітську пропаганду й заклики до геноциду", - розповів він.

Глава держави додав, що у наш час вже не страчують, однак всім "скабєєвим, вечірнім мудодзвонам, фронтовим брехунам та їхнім керівникам" у Москві варто запамʼятати, що фінал їхнього життя буде за ґратами - у кращому разі.

Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти опублікували статтю "Що Росія повинна зробити з Україною". У ній мирне населення України називають "пособниками нацистів", яких слід "перевиховати" і придушити у сфері політики, культури і освіти.

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