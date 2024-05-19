Як сказав президент, до 2014 року Крим був дійсно щасливим домом для багатьох наших людей, і таким Крим знову буде.

Крим після деокупації стане одним із найкращих для життя місць у Європі. Про це під час виступу перед церемонією закладення пам’ятного каменя майбутнього меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, лише з послабленням тодішньої московської влади та з відновленням незалежності України у кримських татар з’явилась можливість утверджувати на державному рівні правду про злочин геноциду – депортації кримськотатарського народу – та відновлювати нормальне життя у Криму.

"До 2014 року Крим був дійсно щасливим домом для багатьох наших людей, і таким Крим знову буде – буде обов’язково, коли сила нашої стійкості, нашої зброї, нашої дипломатії та сила справедливості для України забезпечать звільнення Криму від окупації. Півострів, якому судилося стати одним із найкращих для життя місць у Європі, саме таким і буде – безумовно і без Росії", - запевнив Зеленський.

Деокупація Криму - останні новини

Днями льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, коли винищувачі зможуть заходити в Крим. За його словами, після повної зачистки від російських систем ППО та радіотехнічних військ винищувачі F-16, які вже скоро отримає Україна, зможуть працювати по тимчасово окупованому Криму.

Раніше видання Business Insider писало, що ATACMS від США можуть зробити Крим "нікчемним у військовому плані". За словами військових експертів, надання балістичних ракет є "великим проривом".

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