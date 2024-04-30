За словами військового експерта, надання балістичних ракет є "великим проривом".

Балістичні ракети ATACMS дальнього радіусу дії, надані США Україні, можуть зробити Крим "нікчемним у військовому плані" для Росії. Про це пише видання Business Insider із посиланням на військового аналітика Філіпа Карбера.

ЗМІ нагадує, що США таємно відправили близько 100 армійських тактичних ракетних систем, відомих як ATACMS, в Україну, яка вже використала їх. Раніше США надсилали ATACMS меншої дальності, що допомогло Україні у боротьбі минулої осені.

"Але версії, надіслані нещодавно, можуть подолати близько 290 миль, що ставить під приціл України більш цінні цілі. Це включає в себе Крим, окупований Росією в 2014 році і має вирішальне значення для її військової стратегії в Україні", - зазначає видання. Відео дня

Карбер, який має досвід роботи в Україні, сказав, що надання ATACMS є "великим проривом".

"Ця зброя по суті може зробити Крим нікчемним у військовому плані", - підкреслив експерт.

ЗМІ зазначає, що Україна раніше завдавала багато ударів по Криму — значно послаблюючи російський Чорноморський флот, порт Севастополь і періодично завдаючи ударів по стратегічному Керченському мосту, який з’єднує півострів з Росією.

"Вони були здійснені різною зброєю, включаючи повітряні та морські безпілотники, і, ймовірно, ракети Storm Shadow/SCALP, поставлені Великобританією та Францією. Але ATACMS має ключову перевагу перед Storm Shadows, повідомляє Радіо Вільна Європа, у тому, що вони подорожують набагато швидше", - йдеться у матеріалі.

Передача ATACMS Україні - останні новини

США нададуть Україні стільки можливостей, скільки зможуть. Про це, коментуючи передачу ATACMS Україні, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

За його словами, Україні вже відправили далекобійні ракетні системи ATACMS.

Також УНІАН повідомляв, що США таємно надіслали Україні понад 100 далекобійних ATACMS. За даними The New York Times, Україна вже била цими ракетами по об'єктах Росії у Криму.

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