Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС ситуація з водою в місті складна.

Якщо не скоротити використання води, то вже за три тижні Кривий Ріг гарантовано залишиться без неї. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

Як зазначив посадовець у Telegram, шляхом суворої економії "ми маємо шанс дотягнути до реалізації проектів з перекидання води".

При цьому він зауважив, що використовувати шахтну воду не можна. Вона дуже високомінералізована і реальних технологій очищення не було знайдено навіть у найкращі часи. Він також відповів на запитання, чи можна зробити подачу води за графіком, як це було з електроенергією:

"Мені дуже подобається такий варіант, він був би найсправедливішим. Але він є проблематичним технічно. Електрика, це коли після включення рубильника електрони біжать по проводах. Вода – це п'ять підйомів, при кожному з яких вода накопичується. Щоб злити систему потрібно добу, щоб її знову заповнити – дві доби. Це не працює з кнопки чи рубильника. Але зараз шукається технічне рішення, як, хай і не у всіх районах, але зробити погодинну подачу води для всіх", – наголосив Вілкул.

Водночас забезпечити місто питною водою шляхом буріння свердловин та створення бюветів теж неможливо.

"Перше – це незначний обсяг. Друге – у нас під землею високомінералізовані шахтні води, а не чиста вода. Точково ми вже займаємося відкриттям свердловин, наприклад, бювету на Інгульці (як виявилося його ІНГОК ще у 2001 році продав, сьогодні тільки знайшли господаря), але це не вирішить проблему", – пояснив начальник МВА.

Ситуація з водою в Кривому Розі

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року в багатьох містах виникла проблема з питною водою. Кривий Ріг не став винятком. У той же день в місті ввели обмеження на користування водою.

За словами Олександра Вілкула, найбільш критичним періодом для міста стане вересень-жовтень. Ситуація з водою в Кривому Розі складна. Резерву у Південному водосховищі залишилося на 1,5 місяця. Води з Каховського водосховища найближчими роками не буде.

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