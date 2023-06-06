Зазначається, що вода в місті буде, але наразі необхідно на 30% знизити споживання.

У Кривому розі вводять обмеження на користування водою через руйнування Каховської ГЕС, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС ситуація в місті дуже складна, але контрольована.

Вілкул зауважив, що у Кривому Розі на 30% міста (це Центрально-Міський, частково - Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони) вода подається від Карачунів, а на 70% міста (решта районів) вода подається від Каховського водосховища через водосховище "Південне".

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"Ми розуміли ризики відсутності каховської води ще рік тому і вже реалізували великий перелік технічних заходів щодо забезпечення життя міста в цих умовах, що зараз нам дає деяку фору за часом. Вже проведено екстрену нараду з усіма причетними, проведено оцінку ситуації та введено план, що включає технічні та організаційні заходи.Технічні заходи, що включають прокладання труб, створення нових водозаборів, нових насосних станцій і багато іншого зі зрозумілих причин повідомляти не буду", - зазначив начальник МВА.

Вілкул запевняє, що вода в місті буде, але наразі необхідно на 30% знизити споживання у тих районах, які запитані від Каховки.

Перш за все, за його словами, максимально необхідно зменшити споживання води промисловістю.

"Під особисту відповідальність кожного керівника підприємства. Прошу виявити свідомість, інакше відключатимемо примусово", - підкреслив Вілкул.

Також, повідомив він, для населення тиск води буде знижуватися з 22:00 вечора до 05:00 ранку.

"Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання", - пояснив він.

Крім того, в місті повністю заборонено полив зі шлангів.

У селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08:00 ранку до 12:00 дня.

"Якщо цих заходів буде недостатньо – вводитимуться додаткові обмеження, але ми зробімо все, щоб вода у нашому місті була", - зазначив Вілкул.

Трохи згодом він звернувся до мешканців міста з закликом не панікувати.

"Я ж написав - вода буде. Забір води в останні 5 годин збільшився у 2 рази - всі набирають ванни та інші ємкості. Не витримує автоматика насосів, постійно вибиває. Через це частина насосів не працює", - пояснив він ситуацію.

Підрив Каховської ГЕС - важливе

Як повідомляв УНІАН, росіяни вночі 6 червня підірвали Каховську ГЕС, наразі у Херсонській області розпочата евакуація населення з небезпечних районів, для яких є ризик затоплення. У Каховському водосховищі стрімко падає рівень води.

Фахівці Укргідроенерго заявили наразі, що Каховську ГЕС повністю зруйновано, станція відновленню не підлягає.

Президент Володимир Зеленський збирає екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, близько 12:00 вода досягне критичного рівня.

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України).

В ОП заявили, що підрив Каховської ГЕС росіянами - це зокрема удар по глобальній продовольчій безпеці, яку ворог хоче підірвати.