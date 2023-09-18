Із 19 вересня в місті скасовують графіки водопостачання.

19 вересня у Кривому Розі знімуть всі обмеження на користування водою. Це станеться вперше після підриву росіянами дамби на Каховській ГЕС у червні 2023 року.

"Із завтрашнього дня у місті знімаються всі обмеження щодо водопостачання. Включно з довколишніми селами, які під’єднані до Кривого Рогу. Включно з промисловістю та автомийками", – повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

За його словами, міська забудова, багатоповерхівки та приватний сектор переводилися на автоматичне керування з ручного весь минулий тиждень. Система теплопостачання вже на 80% заповнена водою, бо тепло – це також вода.

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"Десь 65% – поки що це вода КРЕСу та Макортів, 35% – вода Інгульця. Три водогони з КРЕСу, які збудував міськводоканал, це те, що реально врятувало місто в останні 2 місяці. Інакше ні води, ні каналізації не було б взагалі", – зазначив він.

Проте, Вілкул також наголосив, що КРЕС (Кресівське водосховище) – це тимчасове рішення. Води там вистачить лише на декілька місяців. Тому завдання цього року – повністю перейти на воду з річки Інгулець. Агентство з питань відновлення продовжує будівництво ще трьох водогонів до водосховища "Південне".

"Графіків більше немає. Проблеми можливі локальні у разі ремонтних робіт. За мережі відповідає міськводоканал, за внутрішньобудинкові мережі – ОСББ чи управителі (там поривів теж дуже багато). Після трьох місяців включень/вимкнень і, відповідно, гідроударів система не в ідеальному стані і знадобиться якийсь час для її балансування", – пояснив начальник МВА.

Водночас мешканці сіл з питань подачі води мають звертатися до своїх сільських голів, старост та комунальних підприємств.

Підрив дамби Каховської ГЕС

6 червня 2023 року росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Внаслідок теракту в багатьох містах виникла проблема з питною водою.

Кривий Ріг не став винятком. У той же день в місті ввели обмеження на користування водою. Тоді влада побоювалася, що води може не бути за лічені тижні.

Наприкінці серпня президент України Водлодимир Зеленський розповів, що буде з Каховською дамбою. За його словами Україна буде її відбудовувати, проте кінцева сума, яка для цього знадобиться, ще не відома.

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