Кінцева сума, яка знадобиться для відновлення, ще не розрахована.

Україна буде відбудовувати Каховську дамбу, яка була зруйнована через підрив російськими загарбницькими військами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук. "Відновити ми повинні Каховську дамбу. Якщо не буде подарунків - нам треба буде з вами знайти мільярд-півтора, я не знаю суму точну. Але ми повинні це зробити. Тому що потрібна вода для людей, тому що не буде там життя без цієї води", - сказав він.

Президент зазначив, що деякі проекти із відновлення водопостачання - тимчасові рішення, а у майбутньому дамбу необхідно буде відновити.

Відео дня

"Так, ми готуємо альтернативні речі і деякі вже побудовані - але Кривий Ріг, Дніпровський регіон, Марганець, Нікополь… Ми знаходимо сьогоднішні рішення, але це ж не рішення глобальне на все життя. Тому такі речі, як дамба тощо ми будемо відбудовувати", - підкреслив він.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

Нагадаємо, вночі 6 червня стало відомо про підрив Каховської гідроелектростанції. Україна почала евакуації з частини підкронтрольних населених пунктів, які були під загрозою підтоплення.

Україні вдалося врятувати і людей з окупованих територій, однак загалом російські загарбники не проводили евакуацію, а також стріляли по тим, хто намагався це зробити.

Нещодавно у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

Вас також можуть зацікавити новини: