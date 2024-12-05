Колишній глава МЗС продовжуватиме жити в Києві, але одночасно працюватиме на посаді нерезидента старшого наукового співробітника Центру Белфера (штат Массачусетс).

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не збирається покидати Україну, але в США буде їздити у відрядження для відстоювання інтересів України. Про це він повідомив в Instagram.

"Я буду жити в Україні. Я буду їздити у відрядження відповідно до законодавства України і виключно відповідно до нього. Я буду повертатися з відрядження і жити далі в Україні", - наголосив Кулеба.

Зокрема, він закликав українців не вірити фейкам. За його словами, інформацію про те, що він втік нібито до США після відставки, почали розганяти ще вже у вересні, а сьогодні його розганяють з особливим задоволенням.

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"Я давно прошу вас не читати лише заголовки в медіа і ТГ-канали, які годують вас лише заголовками", - зазначив Кулеба.

У цьому зв'язку колишній міністр навів цитату з оригінального релізу Гарварду: "Працюючи на посаді нерезидента старшого наукового співробітника Центру Белфера, Кулеба залишатиметься в Україні, здійснюючи кілька візитів до Кембриджа, штат Массачусетс, протягом навчального семестру для безпосередньої взаємодії зі студентами, викладачами та ширшою спільнотою Гарварду".

Кулеба додав, що для нього честь приєднатися до спільноти Гарварду:

"Це можливість просувати українські інтереси на новому рівні. Але немає більшої честі ніж бути корисним своїй країні".

Дипломат сказав, що у будь-якому разі буде й надалі жити в Києві. "Скоро поїду на Гуцульщину, потім на Полтавщину, потім Черкащину і запишу вам історії звідти. Я нікуди не переїжджаю, просто використовую свої знання, вміння та контакти у світі для нашої з вами країни", - додав Кулеба.

Дмитро Кулеба - останні новини

Дмитро Кулеба працевлаштувався в США після своєї відставки з посади голови МЗС України. Він став співробітником Центру науки і міжнародних відносин Белфера Гарвардської школи Кеннеді.

Як повідомляв УНІАН, З 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року Дмитро Кулеба був віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. З 4 березня 2020-го по 5 вересня 2024-го він займав посаду міністра закордонних справ.

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