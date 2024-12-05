Кулеба займав пост міністра закордонних справ України з 4 березня 2020-го по 5 вересня 2024-го.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба працевлаштувався до Центру науки і міжнародних відносин Белфера Гарвардської школи Кеннеді. Про це йдеться у пресрелізі дослідницького закладу.

"‎Центр науки та міжнародних відносин Белфера при Гарвардській школі Кеннеді оголосив про призначення колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби старшим науковим співробітником", – ‎повідомляє Центр Белфера.

Зазначається, що Кулеба є "одним із найвпливовіших дипломатів свого покоління та світовим борцем за демократію, свободу, і стійкість".

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Повідомляється також, що він відіграв ключову роль у формуванні української дипломатії під час російської агресії та зміцнив відносини Києва зі США, європейськими союзниками та іншими країнами світу.

У Центрі Белфера Кулеба буде досліджувати, зокрема, стратегії протидії автократіям, а також питання, які стосуються зміцнення демократичних інститутів та створення стійких міжнародних альянсів.

Він планує також написати книгу, яка розповість про останні кілька років. В своєму труді ексміністр торкнеться деяких аспектів російсько-українського протистояння.

Дмитро Кулеба – довідка

З 29 серпня 2019 року по 4 березня 2020 року Дмитро Кулеба був віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. З 4 березня 2020-го по 5 вересня 2024-го він займав пост міністра закордонних справ.

4 вересня 2024 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про заяву щодо відставки від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. 5 вересня його було відправлено у відставку.

Це сталось невдовзі після невдачі з отриманням далекобійних ракет. На думку деяких експертів, відставка також може бути пов’язана з тим, що Зеленський намагався уникнути "застою" в ключових відомствах.

Пізніше колишній очільник МЗС заявив, що йому невідомі причини його звільнення.

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