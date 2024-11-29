За словами дипломата, в України наразі намає засобів та інструментів, щоб "перевернути ситуацію".

На полі бою все виглядає погано. Але в перші місяці 2022 року все виглядало ще гірше. Про це в інтерв'ю Financial Times заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Водночас, за його словами, в України наразі намає засобів та інструментів, щоб "перевернути ситуацію та змінити траєкторію того, як відбуваються події".

"І якщо так піде далі, ми програємо війну", - вважає дипломат.

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При цьому він зазначив, що запитання, чому Захід нічого не робить, зазвичай є найскладнішим.

"Те, що я ненавиджу в моїх розмовах з європейськими та американськими експертами, а "ненависть" - це слово, яке я зазвичай не вживаю - це те, що всі запитують, що Україна готова зробити, що Україна готова прийняти. І я кажу: хлопці, спочатку знайдіть відповідь на питання, що Путін готовий прийняти. Тому що це місце, звідки йде війна".

Кулеба також вважає, що Україні пощастило, що Джо Байден був президентом США у 2022 році.

"Бо якби це був хтось інший, у нас було б набагато гірше. У серці Джо Байдена є місце для України. Але його розум був сформований логікою холодної війни. Ви з ним не говорите про членство України в НАТО. Не говорите йому про ядерну зброю. Тому що це те, що дратує його", - резюмував екс-глава МЗС України.

Днями видання The Wall Street Journal повідомило, що чинний президент США Джо Байден не встигне використати обіцяні гроші на постачання зброї Києву. За даними ЗМІ, Вашингтону доведеться постачати зброї на суму понад 110 млн доларів на день, щоб вчасно витратити кошти, що залишилися.

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