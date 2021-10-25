Купи сертифікат вакцинації й помри: фейкові документи не врятують життя

Проблеми COVID-19 в Україні пов'язані не лише безпосередньо з хворобою, а й з величезною кількістю противників вакцинації, а також масовою підробкою ковід-сертифікатів про зроблені щеплення і негативних ПЛР-тестів. До чого це призводить?

Реанімація. Пів сотні пацієнтів – в критичному стані. І серед них – жодного вакцинованого. Лікарка переповненого реанімаційного відділення львівської клінічної лікарні записує відео: "Зараз ми знаходимося біля 40-річної молодої жінки, мами трьох малесеньких дітей. Ця пацієнтка у нас лікується дві доби… Ми двічі її реанімували. Двічі повертали з того світу і зараз щохвилини, щосекунди боремося за її життя. Пацієнтка, вся її родина, її батьки, брати, сестри - всі є активні противники вакцинації". На жаль, коли "Гроші" готували цю програму, ця пацієнтка померла.

Лікарка показує й інших хворих, які балансують на межі життя та смерті. Показує, бо лише так сподівається нарешті достукатися до людей, які не вірять у загрозу COVID-19.

"Я закликаю всіх, хто чує мене, хто бачить мене, хто чує зараз оцей шум реанімаційного відділення,бережіть себе, бережіть своїх рідних. Вакцинуйтеся. Допоможіть нам справитися з цією епідемією", - каже медик.

Осінь принесла в Україну новий спалах пандемії. В наших лікарнях бракує місць. Морги – переповнені. Ситуація критична, і про це заявляє відомий український лікар Євген Комаровський.

"Красива осінь, звісно, але, схоже, для багатьох це – остання осінь. В цьому році і взагалі в житті. На кладовищах місця ще є. В моргах місць немає. Черги…", - каже він у своєму відео.

Доки сотні українців хоронять своїх рідних, померлих від коронавірусу, інша частина наших співгромадян масово скуповує фальшиві сертифікати про вакцинацію. Так робити не соромляться навіть депутати. Нещодавно в аеропорту Бориспіль прикордонники спіймали Надію Савченко, яка зі своєю сестрою Вірою намагалися пройти прикордонний контроль з підробними ковід-сертифікатами.

Врешті нардепка, якій було присвоєно звання Героя України, в ефірі одного з телеканалів відкрито заявить, що вона – антивакцинатор. На питання, чи вакцинувалася вона, Надія Савченко відповість, що "інформація про стан здоров’я людини захищена законом" і вона має право не відповідати. А на питання, чи був у неї справжній сертифікат вакцинації, скаже: "Не існує такого документа стосовно вакцинації. Не існує!".

Коли ти – депутат, тобі й закони не писані, й сертифікати вакцинації – то лише вигадка прихильників світової змови… Проте таких як Надя в Україні мільйони! Вони не вірять у смертельну небезпеку коронавірусу, а щоб спокійно подорожувати в час епідемії – купують фальшиві документи про проходження вакцинації. А потім – попадаються на кордоні!

Як стало відомо "Грошам", тільки за останні три тижні прикордонники виявили понад три сотні фальшивих ковід-сертифікатів.

"Не варто використовувати підробні документи на державному кордоні, адже за це передбачена кримінальна відповідальність. Крім того, якщо наші громадяни, використовуючи підробки, попадуться з такими документами правоохоронцям тих країн, куди вони слідують, то, власне, вони також понесуть відповідальність відповідно до законодавства тієї країни, куди вони намагаються в’їхати", - розповів "Грошам" речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Придбати фальшивий ковід-сертифікат в Україні – легко. Десятки телеграм каналів пропонують купити в них липову довідку про вакцинацію. Для цього потрібно лише надіслати свої паспортні дані та заплатити гроші. Ціна послуги – від 1800 до 2500 гривень. Продавці запевняють (і агенти "Грошей" це перевірили, вийшовши на зв’язок з такими ділками), що проблем не буде. Мовляв, працюємо "напряму з МОЗ": "Саме через них ми вносимо вас у базу (Дія, Helsi). Робимо офіційно, через вашого сімейного лікаря".

Але проблеми неодмінно будуть. Причому як у того, хто купив фальшиву довідку, так і в того, хто її продав. Бо "бізнесменів", які штампують липові документи, час від часу відловлює поліція. Як, наприклад, одну сімейну лікарку з Черкащини.

"Я скажу, як було. Сертифікати, які роздруковуємо, я роздруковую з того, що вже введено в комп’ютер. Але так як роздруковую це я, і підписую своїм ключем я, то там стоїть моє прізвище", - розповіла вона правоохоронцям і зізналася, що ніхто з "декларантів" насправді у неї не вакцинувався.

Насправді сімейна лікарка зі своєю колегою за гроші продавала липові ковід-сертифікати. Клієнтів шукала через соцмережі.

Ще одна схожа історія – з Харківщини. Там поліція затримала угрупування, яке торгувало фальшивими ПЛР тестами та сертифікатами вакцинації.

У злочинній групі було десятеро організаторів, які розгорнули масштабну діяльність на всій території України. За рік вони встигли продати понад 40 тисяч підроблених довідок про проходження ПЛР-тестів та видали півтисячі фальшивих ковід-сертифікатів.

"Серед клієнтів були туристичні агенції, організації та підприємства, які замовляли довідки для своїх працівників", - розповіла "Грошам" старший інспектор з ОД Департаменту кіберполіції Нацполіції у Харківській області Анна Селезньова.

За підробку ковід-сертифікатів можна сісти за грати на термін від 3 до 8 років. А власники фальшивих документів також понесуть кримінальну відповідальність - штрафрозміром 850 гривень або навіть тюрма (до двох років ув’язнення). Та найстрашніше інше – доки одні купують, а інші продають фальшиві документи, в нашій країні від коронавірусу щодня помирають люди.

"На цьому фоні виникає нова страшна проблема. Люди нарешті розуміють, що мають щепитися, але щепитися не можуть. Адже вони вже купили сертифікат про вакцинацію. І тепер їх ніяк не щепити... Всі ті, хто в реанімаціях, 99% з них не вакциновані. А половина тих, хто начебто щеплені, в принципі, з купленими папірцями", - каже лікар Євген Комаровський.

Іншими словами, українці, які отримали липові сертифікати вакцинації, опинилися в пастці. Адже за документами вони вже отримали дві дози потрібної вакцини, і жоден лікар не стане ризикувати, вводячи "третю" чи "четверту" (а насправді лише першу та другу) дози вакцини пацієнтові.

Повний сюжет про те, як в лікарнях рятують життя невакцинованих українців, як правоохоронці виявляють та затримують тих, хто займається підробкою ковід-сертифікатів та чому важко щепитися, якщо ви вже придбали фальшивий документ, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25на телеканалі 2+2.

Світлана Федик

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