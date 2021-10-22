За інформацією ЗМІ, Віру і Надію поліція не стала затримувати.

Колишня народна обраниця Надія Савченко та її сестра Віра попалися на використанні підроблених COVID-сертифікатів.

Про це повідомляє "Сегодня", посилаючись на джерела в МВС.

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Як повідомили в прес-службі поліції, співробітники Державної прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" виявили у двох жінок підроблені сертифікати вакцинації проти COVID-19. У повідомленні правоохоронців наголошується, що одна з фігуранток - колишня народна депутатка, але її ім'я не називається.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів). Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз.

Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри фігуранткам.

Зазначимо, що дати народження і Надії, й Віри збігаються із зазначеними в документах, опублікованих поліцією.

Як повідомляв УНІАН, в Україні розпочато майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію.

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Автор: Ольга Робейко