Колишня народна обраниця Надія Савченко та її сестра Віра попалися на використанні підроблених COVID-сертифікатів.
Про це повідомляє "Сегодня", посилаючись на джерела в МВС.
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Як повідомили в прес-службі поліції, співробітники Державної прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" виявили у двох жінок підроблені сертифікати вакцинації проти COVID-19. У повідомленні правоохоронців наголошується, що одна з фігуранток - колишня народна депутатка, але її ім'я не називається.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (Підроблення документів). Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз.
Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри фігуранткам.
Зазначимо, що дати народження і Надії, й Віри збігаються із зазначеними в документах, опублікованих поліцією.
Як повідомляв УНІАН, в Україні розпочато майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію.