"Ленд-ліз" для України. Яку допомогу нам надають та готові надати партнери

Кремль так загрався в ультиматуми настільки, що пробив поріг чутливості Заходу. Минулий тиждень – точно став рубіконом. Несподівані геополітичні трансформації відбуваються просто на наших очах, але геть не так, як цього хоче Росія.

Поки дипломати шукали шляхи примирення, агресор щільніше стискав кільце навколо України. Як розповідав ТСН.Тиждень, безпрецедентна кількість ворожої техніки на кордонах під акомпанемент закликів російських парламентаріїв. Зокрема, керівник фракції ЛДПР у Держдумі РФ Володимир Жириновський, не стримував себе: "У Росії мають бути західні кордони такі ж, які були у Радянського Союзу на перше січня 1990 року… За перемогу Росії в новій війні!".

Росія готова до війни, варто лише піднести сірника. З боку Білорусі, під прикриттям спільних навчань "Союзна рішучість", російські війська вишикувалися менш ніж за двісті кілометрів від Києва, якщо по прямій. У Білорусі вже розгорнуті російські комплекси "Ураган" та С-400. А з Далекого Сходу на Захід ешелони перекидають наступальну зброю.

Нещодавно в Кремлі запевняли, що не будуть нападати на Україну. І ось телепропагандисти відкрито погрожують вторгненням та навіть називають час, коли це станеться.

"Я абсолютно впевнений, що бійка попереду неминуча… Щойно Україна здійснить військову провокацію, вона можлива в дні Олімпіади, Росія має миттєво здійснити комплекс заходів реагування, результатом яких має стати нова геополітична ситуація в Європі", - каже російський пропагандист Ігор Коротченко.

Справді, за спостереженнями ТСН.Тижня, рішення розпочати нову війну в Європі очільник Кремля може ухвалити будь-якої миті.

"За багатьма ознаками, це людина неадекватна. Взагалі війни ніхто не хоче, окрім групи божевільних навколо Путіна, - вважає російський учений, публіцист, колишній член Координаційної ради російської опозиції Андрій Піонтковський. - Це так звана мобілізаційна група. Лідер цього угруповання Патрушев, активні її члени – це Ковальчук, Сечин, Бортніков".

Микола Патрушев – секретар Ради безпеки РФ, Юрій Ковальчук - основний акціонер банку "Росія", Ігор Сечин - голова нафтогазової компанії "Роснєфть", Олександр Бортніков - директор ФСБ РФ.

"Вони вважають, що у них є місія, взяття реваншу за поразку Росії. Ну, така ж місія, яку хотів Гітлер зробити. Вони навчаються у Гітлера у всьому", - каже Піонтковський.

Дедалі більше аналітиків, з якими спілкувався ТСН.Тиждень, порівнюють нинішню геополітичну кризу з ситуацією перед Другою світовою. Тоді європейці, аби умиротворити Гітлера, віддали на поталу нацистам Чехословаччину. Але сьогодні, схоже, Захід зрозумів - агресора треба зупиняти на старті.

І ось перший переконливий сигнал Кремлю - можливо, найгучніший за попередні вісім років. Потужний транспортник C-17 сідає на бетонку Бориспільського аеропорту. На борту з написом "Королівські Повітряні Сили" - контейнери з найсучаснішою протитанковою зброєю.

"Наша хата не з краю!", - українською майже без акценту каже ТСН.Тижню заступник військового аташе Великої Британії з питань оборони Тімофі Вайт-Бойкот.

Цим українським прислів'ям він пояснив усі наміри Лондона перейти від слів до діла.

Літаки зробили шість рейсів. Як видно з характерної форми контейнерів, усередині - найсучасніші системи N-LAW. Дві тисячі протитанкових ракет для українських військових. У російських танків немає шансу проти такої зброї.

"Як офіцер-танкіст "мазуту", як кажуть військові, можу сказати, що це цілковито оборонна зброя для стримування противника… Як командир танка, я б особисто дуже нервувався, якби зустрівся на полі бою з такою зброєю", - каже ТСН.Тижню Тімофі Вайт-Бойкот.

N-LAW - неймовірно ефективна в міських боях. На відміну від "Джавеліна" або "Стугни", стріляє навіть із закритого приміщення. Але головний секрет британської зброї - конструкція ракети. Щоби вразити танк, не потрібне пряме влучання. Ракета пролітає над баштою. Лазерний давач фіксує ціль, а магнітний - спрацьовує на метал. Бойова частина викидає кумулятивний струмінь зі швидкістю десять тисяч метрів за секунду. Він пропалює броню, підриває розігріті гази всередині танка, і броньовану машину розриває на шматки.

Заступник українського міністра оборони Анатолій Петренко, який зустрічав вантаж, переконує: стріляти з такого комплексу не складніше, аніж тиснути на кнопки смартфона.

"Ви користуєтесь смартфоном? Так він і буде в руках наших воїнів... Зробив постріл і забув. Ефект гарантований", - розповів він ТСН.Тижню.

Британський приклад наче проорав багаторічну греблю нерішучості інших союзників по НАТО. Країни Балтії офіційно повідомили - за дозволом США, вони в найкоротші строки нададуть Україні легендарні ракети "Стінґер". Їх називають ручними системами протиповітряної оборони. А в американському Сенаті пропонують створити постійний канал військової допомоги, який допоможе українцям чинити опір. Агресора сенатори порівнюють із нацистами, канал називають "ленд-лізом" - як у часи Другої світової.

"Двопартійний законопроєкт називається "Закон про ленд-ліз для оборони української демократії", він має забезпечити українську армію тією зброєю, яка їй потрібна для стримування агресії, і, в разі потреби, для відбиття російського вторгнення. Ті, хто вчив історію, пам’ятають значення ленд-лізу під час Другої Світової… Тридцять мільярдів доларів у вигляді матеріальної помочі допомогли Британії та іншим союзникам розбити нацистську Німеччину", - каже американський сенатор Джон Корнін.

Американський "ленд-ліз" фактично запрацював уже цього тижня, до офіційного ухвалення закону. Після британських літаків, за якими спостерігав ТСН.Тиждень, у Борисполі приземлився американський і вивантажив дев’яносто тонн боєприпасів. Найближчим часом в українській армії з’являться гелікоптери Мі-8 та Мі-17, які Америка колись закупила для Афганістану. Канада надає 120-ть мільйонів канадських доларів на підтримку української оборони. Навіть маленька Данія робить свій внесок - 22 мільйони євро для захисту України.

Допомагають зброєю навіть ті країни, де російський капітал почувається, як удома. Чехія заявила про готовність надати для українського війська найдефіцитніші боєприпаси - снаряди калібром 152 міліметри. Президент Ердоган пропонує Туреччину для посередництва. Президент Азербайджану Алієв, який тільки-но втер носа росіянам у Карабаху, прибуває до Києва.

Несподівані геополітичні трансформації відбуваються просто на наших очах, але геть не так, як цього хоче Росія. Британія анонсує створення Союзу - з Польщею та Україною. За збігом, саме в цей час президенти Польщі та України зустрічаються віч-на-віч.

"Цього тижня Британія анонсувала новий пакет заходів із підготовки, підтримки та постачання оборонної зброї для України… Ми також розвиваємо нові тристоронні зв’язки з Польщею та Україною", - зауважує міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

Британські літаки, які доправляли зброю до України, оминали територію Німеччини. І хоча Берлін каже, що британці навіть не зверталися по дозвіл щодо транзиту через німецький повітряний простір, зроблений екіпажами величезний гак виглядає на карті, як дипломатичний ляпас нерішучим союзникам.

ТСН.Тиждень розповідав, що Берлін відмовляється постачати зброю Україні й забороняє це робити іншим країнам, які хочуть надати Києву озброєння німецького виробництва. А слова віцеадмірала, командувача ВМС Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха неабияк збурили півсвіту: "Кримський півострів пішов і ніколи не повернеться - це факт… Насправді Путін просто хоче поваги. О, Боже мій, для нас виявити трохи поваги – це ж нічого не вартує! Тож краще дати йому ту повагу, якої він вимагає, а може, і заслуговує".

Після зізнання в теплих почуттях до Путіна він одразу подав у відставку. Офіційний Берлін змушений вибачатися перед Україною. Утім, енергетична залежність Німеччини від Росії заважає сформувати єдиний антипутінський фронт і дає зелене світло агресору.

Минулий тиждень - точно став рубіконом. Путін точно пробив поріг чутливості НАТО. Навіть попри позицію Берліна, відтепер колективний Захід вважає російське ударне угруповання загрозою не тільки Україні, а й існуванню всього вільного світу.

Андрій Цаплієнко, Роман Сизченко, Валентин Шилко