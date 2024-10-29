Також там прояснили професійну долю і лікарів, які зараз працюють у складі МСЕК.

Теперішніх очільників медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) виключать з оновленої системи лікарських комісій.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ). Щодо інших лікарів, які зараз працюють у складі МСЕК, то вони зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня наступного року. Основним критерієм, за яким їх відбиратимуть - це ведення лікарської практики.

Як зазначили у МОЗ, це нововведення необхідне, щоб експертизу проводили лікарі, які мають актуальний рівень медичних знань.

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Справи, які уже прийняті на вдбір до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.

Рішення, які МСЕК ухвалять до 31 грудня, будуть чинними, за виключенням тих, по яких ведеться розслідування.

Скандали зі МСЕК

22 жовтня президент Володимир Зеленський на засіданні РНБО обговорив корупцію у МСЕК, роздачу "інвалідностей" прокурорам. Тоді було ухвалене рішенняпро ліквідацію МСЕК до кінця року, перевірку та аудит інвалідності посадовців.

Пізніше міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що після ліквідації МСЕК їхні повноваження будуть передані до кластерних і надкластерних лікарень у регіонах, які мають необхідні кваліфікації та обладнання.

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