Уряд вже отримав доручення підготувати відповідні зміни до законодавства.

До кінця року в Україні ліквідують медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) через системні зловживання при оформленні інвалідностей. Відповідний указ президента Володимира Зеленського оприлюднив Офіс президента.

Так, Міністерству охорони здоров’я доручено за місяць підготувати законопроєкт щодо "невідкладного реформування" системи медико-соціальної експертизи. В рамках реформи Зеленський вимагає ліквідувати медико-соціальні експертні комісії з 31 грудня 2024 року.

Також президент доручив розробити план цифровізації всіх етапів проходження медико-соціальних експертних комісій.

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Крім того Зеленський доручив уряду, правоохоронцям і обласним адміністраціям перевірити рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів. В разі виявлення порушень - притягнути винних до відповідальності. Також планується провести аудит нарахованих чиновникам пенсій за інвалідністю.

Державній прикордонній службі Удоручено протягом місяця змінити правила перетину державного кордону колишніми посадовими особами державних органів, які мають інвалідність.

Скандал з прокурорами-інвалідами

Як писав УНІАН, днями у ЗМІ з’явилася інформація про те, що десятки прокурорів Хмельницької області оформили собі інвалідність. Лунали припущення, що це стало наслідком корупційної змови із посадовцями Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертної комісії.

Пізніше генпрокурор Андрій Костін підтвердив, що 61 прокурор Хмельницької області має інвалідність. І більшість з них оформили собі інвалідність вже давно.

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