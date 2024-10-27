У законопроєкті про реформу МСЕК передбачено антикорупційні запобіжники, зазначив нардеп.

Напрацьований Міністерством охорони здоров’я України законопроєкт про реформування МСЕК глобально враховує все, що необхідно.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі "Суспільного".

Він нагадав, що ще в травні 2023 року уряд взяв на себе зобов’язання провести реформу МСЕК. "Тому цей закон писався не на швидкоруч, він вже пройшов громадське обговорення. За рішенням Ради нацбезпеки і оборони він має бути внесений, тобто зареєстрований у ВРУ до 1 листопада", - зауважив Радуцький.

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За його словами, Комітет буде розглядати це невідкладно. "Я не впевнений, що він одностайно буде в Комітеті підтриманий, але в цілому цей закон буде проголосований. В тому сумніву нема. Що стосується доповнень якихось, то на сьогоднішній день глобально в законі враховано все, що необхідно. Але деталі завжди з’являються під час дискусії. Але це все одно буде до 2-го читання. В цілому, я сподіваюсь, що до кінця року цей закон буде проголосований Верховною Радою і підписаний президентом України, щоб в січні 2025 року вже все запрацювало по нових умовах", - прокоментував нардеп.

Політик розраховує, що перше читання буде в листопаді. Два тижні після цього, за регламентом, збиратимуть правки. Як тільки мине термін у два тижні, Комітет розгляне ці поправки, і законопроєкт винесуть для голосування на найближче засідання Ради.

Говорячи про антикорупційні запобіжники в законопроєкті, Радуцький озвучив певні з них, які, на його думку, мають бути дієвими. "Це тотальне обов’язкове декларування всіх працівників, хто буде долучений до визначення за міжнародною класифікацією втрати функціональності людини. Це лікарі мультидисциплінарних комісій в кластерних і надкластерних лікарнях. Обов’язкове декларування, так само як в депутатів, міністрів", - зазначив він.

Другий чинник, за його словами, це повна діджиталізація процесу. "Бо підробити папірець, або знищити один і написати інший, - так відбувалось. Повна діджиталізація - це коли не буде папірців, все буде вноситись в систему е-Helsi, яка є в системі охорони здоров’я", - пояснив Радуцький.

Він зазначив, що в електронній системі дуже важко щось підмінити чи щось зробити заднім числом. "І третій антикорупційний важіль - що це не окремо взята якась установа, як сьогодні МСЕКи, це мультидисциплінарна комісія, яка працює в кластерній або надкластерній лікарні. Тобто це лікарі, які щоденно спілкуються з пацієнтами, які розуміють стан, а не просто читають папірці, як це робили МСЕКівські", - зауважив Радуцький.

За його словами, для оскарження рішень не буде центрального МСЕК:

"Це вже буде інститут, який один на всю Україну. Цей інститут буде займатись додатковою експертизою, якщо буде спірне питання, але він не буде виносити ніяких рішень".

Він зазначив, що нинішні регіональні МСЕК будуть зараз продовжувати працювати, але під контролем правоохоронців та інших залучених людей.

"Урядом спільна робоча група, куди увійшли представники МОЗ, Міністерства соцзахисту, представники силових структур, які будуть перевіряти ті довідки, які вже були видані, ті рішення і вести контроль за всіма МСЕКами. Чому не можемо сьогодні зупинити роботу цих МСЕК? Люди не можуть чекати два-три місяці, поки запрацює нова система", - пояснив голова профільного парламентського Комітету.

Нардеп підкреслив, що коли людина втратила кінцівку на війні чи цивільний під час терористичного обстрілу - вони не можуть чекати 1 січня. "Вони вже мають отримати і допомогу, і направлення на протезування, мають отримати групу інвалідності. Навіть для того, щоб бути демобілізованим із ЗСУ, це рішення має бути прийнято. Тому точно ми не можемо зупиняти", - сказав Радуцький.

У центрі уваги новини свіжі про ліквідацію МСЕК

У жовтні через скандал з прокурорами-інвалідами та загалом зловживань під час оформлення інвалідностей, президент Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій. У рамках реформи глава держави вимагає ліквідувати медико-соціальні експертні комісії з 31 грудня 2024 року. Також президент доручив розробити план цифровізації всіх етапів проходження медико-соціальних експертних комісій.

Крім того, Зеленський доручив уряду, правоохоронцям і обласним адміністраціям перевірити рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів. В разі виявлення порушень - притягнути винних до відповідальності. Також планується провести аудит нарахованих чиновникам пенсій за інвалідністю.

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