Закон було повернуто з підписом від президента сьогодні, 30 грудня.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 2025 року.

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи (№12178).

Зазначається, що закон було повернуто з підписом від президента України сьогодні, 30 грудня.

Відео дня

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №12178, яким передбачено реформу МСЕК. Зокрема, що з 1 січня 2025 року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів.

19 грудня парламент ухвалив закон про ліквідацію МСЕК з 2025 року. Натомість, як зазначив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, з 1 січня 2025 року "впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)".