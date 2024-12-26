За його словами, тисячі людей могли отримати такий статус незаконно.

В Україні перевірять людей, які оформили інвалідність протягом останніх трьох років. Таку заяву зробив народний депутат Руслан Горбенко.

"300 тисяч. Ми точно не зможемо створити таку кількість експертних груп, щоб на день перевіряли умовно тисячу людей з інвалідністю. Я розумію, що десь протягом двох років буде поставлена задача перевірити тих людей, які отримали протягом останніх трьох років цю інвалідність", – сказав депутат в етері програми "Вечір.Live".

За словами нардепа, може йтися про десятки тисяч осіб, які незаконно отримали такий статус.

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"Приблизно 40 тисяч – умовно – незаконно отримали цю інвалідність. Це приблизно, якщо взяти виключно тільки чоловіків, 30%. Я думаю, ці експертні групи будуть розуміти, що якщо в чоловіка немає кінцівки, не треба його перевіряти", – додав він.

Горбенко зазначив, що фальшива інвалідність може стосуватися наявності протеза, коли людина нібито мала якусь операцію і це засвідчує рентген, хоча його пройти міг "двійник". На його думку, у перший рік таких перевірок виявлять 75-80% таких випадків.

Оформлення інвалідності в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, серед українців на 300 тисяч осіб збільшилася кількість людей з інвалідністю. Таку заяву зробила іністр праці та соціальної політики України Оксана Жолнович. Вона акцентувала, що насправді людей з інвалідністю може бути більше.

Зазначимо, що на тлі низки корупційних скандалів у структурі МСЕК, а також десятків випадків наявності інвалідностей у працівників державних органів, МСЕК в Україні розпустили. Замість них працюватимуть команди з оцінювання функціонування осіб.

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