Натомість з 1 січня впроваджується створення експертних комісій у лікарнях.

Верховна Рада України ухвалила закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 2025 року. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Рада прийняла в цілому про ліквідацію МСЕК з 2025-го року. За законопроект №12178 - 259 голосів", - написав він.

Железняк пояснив, що з 1 січня 2025 року "впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях (сучасна система оцінювання функціонування особи)".

Відео дня

Реформа МСЕК в Україні

Як повідомляв УНІАН, за останні місяці сталося декілька скандалів із затриманнями та обшуками у керівників та членів МСЕК. У них знаходили мільйонні кошти в іноземній валюті та документи, де йдеться про надання за хабарі фальшивої інвалідності.

Багато оформлених інвалідностей було в органах прокуратури. Після цього генеральний прокурор Андрій Костін пішов у відставку.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що встановлено було багато фактів порушень та очевидно "фальшивих інвалідностей посадовців".

У листопаді Кабінет міністрів України вніс до ВР законопроєкт №12178, яким передбачено реформу МСЕК. Ним передбачається, що з 1 січня 2025 року запрацюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини, які складатимуться з практикуючих лікарів.

Також передбачалося, що замість поняття "медико-соціальна експертиза" вводиться термін "оцінювання повсякденного функціонування особи".

До функцій експертних комісій включено, зокрема встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження.

У Міністерстві охорони здоров’я зазначали, що експертні комісії працюватимуть у багатопрофільних потужних медичних закладах, які оснащені усім необхідним для оцінювання та додаткового обстеження. За потреби, провести оцінювання можна буде не лише очно в закладі, а й заочно, дистанційно чи з виїздом до пацієнта.

Крім того, нова система буде цифровізованою - лікуючий лікар зможе скерувати в електронному вигляді справу для оцінювання, а результати оцінювання автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери для подальших кроків з реабілітації, оцінювання працездатності та, в разі потреби, призначення державних виплат.

Вас також можуть зацікавити новини: