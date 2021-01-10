Йдеться про 2 тисячі 914 домогосподарств.

У Полтавській області відновили газопостачання всіх населених пунктів, які були відключені через вибух на газопроводі.

Читайте такожВибух під Полтавою: "Оператор ГТС України" заговоривши про диверсію на газопроводіПро це йдеться в повідомлення Міністерства внутрішніх справ.

У МВС нагадали, що через аварію на газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» була відключена ГРС «Вишневе», у зв'язку з чим було припинено газопостачання населених пунктів Лубенського району: Лазірки, Новооржицьке, Райозеро, Тарасенкове, Вишневе, Яблуневе, Воронинці, Черевки, Хорошки, Нове, Загребельне, Тимки, Пилиповичі, Несено-Іржавець, Полуніївка, Козаче.

Всього без газу перебували 2 тис.914 домогосподарств.

Вибух на газопроводі під Лубнами: деталі

9 січня о 15:50 відбулася розгерметизація магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" у Полтавській області неподалік від міста Лубни.

Причини вибуху з подальшим горінням розслідують правоохоронці.

Внаслідок аварії жертв немає.

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Автор: Інна Андаліцька