До гасіння пожелі залучено 40 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС.

Поблизу селища Халепці Лубенського району Полтавської області сталася розгерметизація газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Попередньо жертв та постраждалих немає.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі ДСНС України. В результаті пригоди на газогоні почалось факельне горіння, подачу газу на ділянку перекрили.

До гасіння пожелі залучено 40 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС. Додатково готується до виїзду відділення протифонтанних робіт.

Вибух під Полтавою

Раніше стало відомо, що в місті Лубни Полтавської області пролунав потужний вибух і почалася пожежа.

Надалі стало відомо, що вибух і пожежа в Лубнах сталися в результаті розгерметизації газопроводу.

АТ "Лубнигаз" повідомило про вибух на ділянці поблизу села Калайдинці.

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Автор: Дмитро Захаров