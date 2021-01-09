За попередніми данними вибухнула газова заправка чи газогін.

В місті Лубни Полтавської области пролунав потужний вибух та почалась пожежа.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє екс-нардеп Ігор Мосійчук.

«Щойно в моїх рідних Лубнах на Полтавщині пролунав вибух величезної сили і досі стоїть гул. Вибух був такої сили, що дрижчали вікна в сусідніх селах. Видно пожежу», - написав він.

Як стверджує Мосійчук, за попередніми данними вибухнула газова заправка чи газогін. Він також оприлюднив декілька відео з місця подій.

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Автор: Дмитро Захаров