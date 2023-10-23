Зрадник в статусі переселення поїхав на Черкащину і там коригував ворожі ракетні удари.

Довічне ув’язнення отримав агент Російської Федерації із партії Жириновського, який коригував ракетні удари по Черкащині. Про це повідомила Служба безпеки України.

В повідомленні сказано, що контррозвідка СБУ затримала російського агента у травні цього року "на гарячому" під час фотографування ним місцевого підприємства Укроборонпрому. Встановлено, що фото- та відеозображення заводу та геолокації його об’єктів потрібні були окупантам для підготовки прицільного удару по українському підприємству.

В СБУ зазначають, що ворожим агентом є мешканець Херсонщини, який після окупації регіону перейшов на бік агресора і добровільно вступив до "ліберально-демократичної партії Росії", яку до недавнього очолював Володимир Жириновський і яка облаштувала свій "осередок" у Херсоні.

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"Перебуваючи в лавах цієї "партії", зрадник закликав місцевих жителів підтримати окупантів та приходив на російські блокпости, де пропонував свою допомогу у війні проти України", - повідомляє українська спецслужба.

При цому зазначає, що таким чином він потрапив у поле зору воєнної розвідки РФ, яка згодом його завербувала і поставила завдання – виїхати на Черкащину для збору розвідданих. Він поїхав до центрального регіону України як переселенець.

На Черкащині він об’їжджав місцевість та намагався визначити ключові транспортні розв’язки, а також координати адмінбудівель та підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Для комунікації з окупантами їхній поплічник використовував анонімний чат у месенджер.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

Покарання зрадників Україні - деталі

18 жовтня Малиновський районний суд Одеси засудив до довічного ув’язнення колаборанта з Херсонщини Кирила Стремоусова, інформація про загибель якого з’явилася у листопаді 2022 року. Провадження щодо Стремоусова було розпочато до того, як з’явилася інформація про його загибель. Стремоусову інкримінували державну зраду та зраду в умовах воєнного стану, колабораційну діяльність. Стремоусова звинувачували у зв’язках з організацією кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука "Український вибір".

9 листопада 2022 року з’явилася інформація про те, що Стремоусов загинув у ДТП під захопленим росіянами Генічеськом. Поховали його в окупованому Криму 11 листопада.

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