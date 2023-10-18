Суд також вирішив конфіскувати майно зрадника.

Малиновський районний суд Одеси засудив до довічного ув’язнення колаборанта Кирила Стремоусова, інформація про загибель якого з’явилася торік у листопаді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Херсонської обласної прокуратури, відповідний вирок суд виніс сьогодні, 18 жовтня.

За даними прес-служби, Малиновський райсуд визнав Стремоусова винним у державній зраді та колабораціонізмі.

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"Фігуранта засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна", - наголосили у прокуратурі.

У відомстві УНІАН уточнили, що провадження щодо Стремоусова було розпочато до того, як з’явилася інформація про його загибель. Матеріали справи (обвинувальний акт) прокуратура скерувала до суду у грудні 2022 року.

Стремоусову інкримінували державну зраду та зраду в умовах воєнного стану, колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Хто такий Кирило Стремоусов

Кирило Стремоусов був колабораціоністом, під час російської окупації Херсонської області обіймав посаду "заступника голови адміністрації". Він активно співпрацював із російськими загарбниками.

Стремоусова звинувачували у зв’язках з організацією кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука "Український вибір".

9 листопада 2022 року з’явилася інформація про те, що Стремоусов загинув у ДТП під захопленим росіянами Генічеськом. Поховали його в окупованому Криму 11 листопада.

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