За вказівкою окупантів зловмисник об’їжджав територію Харківської області та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак.

Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного агента ФСБ Росії, який коригував повітряні атаки супротивника на військову та промислову інфраструктуру Харківщини.

Як повідомив прес-центр СБУ, його було затримано "на гарячому" під час дорозвідування місць ворожих "прильотів" в обласному центрі. За вказівкою окупантів їхній поплічник об’їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об’єкти.

Зазначається, що найбільше ворога цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу України.

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В спецслужбі поінформували, що повідомлення з координатами інфраструктурних об’єктів Харківщини та іншими отриманими відомостями російський агент надсилав своєму "куратору" з ФСБ через месенджер.

"Для маскування "сеансів" зв’язку з агресором фігурант використовував sim-карти російських мобільних операторів, на які реєстрував анонімні акаунти. За виконані завдання він отримував від окупантів "грошову винагороду", що надходила на його криптогаманець. Встановлено, що розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону нашої держави", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, ворожим поплічником виявися працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні цього року. У "поле зору" ФСБ він потрапив як активний користувач прокремлівських Telegram-каналів, де неодноразово публікував власні антиукраїнські дописи.

В СБУ заявили, що під час обшуку у затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Як писав УНІАН, СБУ повідомила про підозру російському спецслужбісту, який готував теракт у київському метро. Він відомий українцям історією про теракт в Станиці Луганській у 2015 році.

Фігурантом є майор Костянтин Маслянко із позивним "Мексиканець" - кадровий співробітник однієї з найзасекреченіших російських спецслужб - сил спеціальних операцій Міноборони РФ. На початку Антитерористичної операції на сході України він прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп та їх подальшого використання проти України.

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