Катастрофічна ситуація склалася через різке обміління Старокримського водосховища, яке за окупації стало основним джерелом прісної води для міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області склалася катастрофічна ситуація з водопостачанням через обміління Старокримського водосховища. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що рівень питної води у водосховищі стрімко знижується.

"Обміління водосховища поступово продовжується з 2023 року, проте з серпня 2024-го набирає критичної швидкості", - наголосив Андрющенко.

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За його словами, проблема в тому, що Старокримське водосховище є резервним та не передбачене для сталого водозабезпечення Маріуполя, але з початком окупації стало основним.

"Через відсутність води з основного каналу Сіверський Донець, збільшення навантаження на інфраструктуру через масову міграцію росіян, посилену дупорукістю окупаційної влади, вже навесні Маріуполь почне відчувати тотальну проблему з водопостачанням", - прогнозує Андрющенко.

Він додав, що наразі невідомо, наскільки знизився реальний рівень, але, за спостереженням місцевих жителів, це щонайменше на 4-5 метрів лише за осінь.

"При цьому окупаційна влада мовчить, нібито проблеми не існує", - заявив радник мера.

За інформацією Андрющенка, така ж ситуація склалася в окупованому Бердянську Запорізької області – рівень Бердянського водосховища аналогічним чином продовжує знижуватися.

Радник оприлюднив супутникові дані та свіжі фото, що демонструють обміління водосховища та річища річки Берда.

"Рівень води почав стрімко падати з вересня. За повідомленнями окупаційної адміністрації Бердянська, станом на 30 жовтня глибина водосховища становила приблизно 18,2 метра. Наскільки зменшився обʼєм води з того часу, наразі невідомо, але судячи з природних слідів осаду на скелях, рівень знизився ще мінімум на 1-1,5 метра", - констатує Андрющенко.

Ситуація з прісною водою у Маріуполі

Ще навесні 2023 року президент військово-цивільної спілки "Бойове братерство України" Павло Жебрівський заявляв, що Маріуполь влітку може залишитись без прісної води.

За його словами, водопостачання Донеччини забезпечується з декількох джерел, перш за все, з Сіверського Донця. Перший підйом розташований у Миколаївці під Слов’янськом, потім йде на Покровськ, Костянтинівку, заходить через Часів Яр в Бахмут, потім – на Горлівку, живить частину Донецька, після цього йде на Волноваху та Маріуполь. Як пояснив Жебрівський, це ключове постачання води.

Він зазначав, що постачання води на Маріуполь є проблематичним через знищення комунальної інфраструктури та слабкого її проходження по каналу Сіверський Донець. Жебрівський попередив, що з кожним місяцем проблема буде катастрофічно зростати, і на українців, які залишаються в окупації, чекають досить важкі часи. Окупанти беруть воду з двох невеликих водосховищ, але вони не безмірні.

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