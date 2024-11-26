Більшість з них переоформили житло за російським законодавством і поїхали знову в евакуацію.

В окупований Маріуполь повернулися близько 30-40 тисяч людей, однак при цьому щонайменше 60% з них, зрештою, виїхали з міста і повернулись в евакуацію, переоформивши житло за російським законодавством. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Київ 24".

"Близько 30, до 40 тисяч повернулися в Маріуполь. Знову ж таки, щонайменше 60% цих людей врешті-решт виїхали з Маріуполя, переоформивши просто житло за російським законодавством, забезпечивши за собою це право власності, і поїхали знову в евакуацію", - сказав він.

За словами Андрющенка, є люди, які повертаються в Україну, і з ними можна поспілкуватися, а також ті, які повертаються на територію Європейського союзу.

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Скільки українців повернулись в окупований Маріуполь

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член Комітету ВР з питань прав людини Максим Ткаченко заявив, що на тимчасово окуповані території вже повернулись близько 150 тисяч ВПО, зокрема, близько 70 тисяч - у Маріуполь. За його словами, головна причина в тому, що переселенці не змогли почати нове життя на новому місці, адже не отримали від держави ні житла, ні соціальної підтримки.

На таку заяву відреагувала заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, назвавши політиків, що розповсюджують інформацію про масове повернення українців на ТОТ, "безвідповідальними любителями хайпу".

Вже наступного дня Ткаченко спростував свою заяву, заявивши, що ця інформація була його власним "необґрунтованим та емоційним припущенням" і підкресливши, що загальної перевіреної статистики немає.

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