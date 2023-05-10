За його поясненням, через спеку висохнуть водосховища, з яких наразі окупанти беруть воду для забезпечення потреб міста.

Маріуполь влітку може залишитись без прісної води. Таку думку висловив екс-голова Донецької ОДА, президент військово-цивільної спілки "Бойове Братерство України" Павло Жебрівський в ефірі телеканалу "Київ", коментуючи ситуацію з водопостачанням області.

"Якщо подивитися на водопостачання Донеччини, то область запитується з декількох джерел, перш за все, з Сіверського Донця. Перший підйом знаходиться в Миколаївці під Слов’янськом, потім йде на Покровськ, Костянтинівку, заходить через Часів Яр в Бахмут, потім йде на Горлівку, запитує частину Донецька, після цього йде на Волноваху та Маріуполь. Це ключове постачання води. Ми не перекривали воду на ТОТ тому, що таким чином ми відрізали б місто Маріуполь. І зараз це постачання на Маріуполь води є проблематичними. Не тільки тому що знищена вся комунальна інфраструктура, а й слабко йде вода по каналу Сіверський Донець", - зазначив він.

За словами Жебрівського, з кожним місяцем проблема буде катастрофічно зростати, і на українців, які залишаються в окупації, чекають досить важкі часи. "На сьогоднішній день це величезна проблема. Окупанти беруть воду з двох невеличких водосховищ, але, думаю, десь червень-липень вони їх висушать. І звідки вони зможуть брати воду, сказати дуже важко", - сказав він.

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Жебрівський повідомив, що зараз окупанти роблять канал на Донецьк з Дону від Ростова. "Але вони лише частково зможуть запустити цей канал. За моїми розрахунками, він дасть десь 10-15% водопостачання", - зауважив він.

Екс-очільник ОВА додав, що на Приазов’ї влітку дуже значна спека, а отже - крім прісної води - потрібна вода також і для поливу городини та інших потреб. "Дуже велике сподівання, що контрнаступ буде ефективним, і ми звільнимо цю територію та зможемо подати воду по всій території Донеччини", - резюмував він.

Злочини росіян у Маріуполі - головне

У перші дні повномасштабного вторгнення російські окупанти почали цілеспрямовано знищувати Маріуполь та його мешканців. Десятки фото і відео підтверджують навмисні дії загарбників у розстрілах житлових будинків та міської інфраструктури.

Окупанти також били по лікарнях, зокрема по пологовому будинку, де на момент спроби окупації РФ перебували десятки вагітних жінок і жінок з новонародженими дітьми.

Окремо у квітні 2022 року РФ завдала прицільних авіаударів по драмтеатру в центрі міста, де від бомбардувань Росії ховались сотні цивільних жінок з дітьми. Через регулярні обстріли з боку росіян у рятувальників не було можливості оперативно врятувати постраждалих з-під завалів.

У травні 2022 року, після багатомісячної кровопролитної оборони ЗСУ у повному оточенні окупантів, Маріуполь перейшов під повну окупацію путінських терористів - разом з виходом із "Азовсталі" тисяч українських бійців.

Наразі неможливо встановити точну кількість загиблих внаслідок агресії Путіна в Маріуполі. Відомо, що росіяни знищують місця своїх нещодавніх злочинів, наприклад, драмтеатр перетворили на смітник, а зруйновані житлові комплекси відбудовують руками приїжджих представників російських нацменшин. Ще влітку 2022-го з'явились знімки з вулиць Маріуполя, на яких просто лежали тіла убитих людей. Крім того, супутникові знімки десятки масових поховань у Маріуполі та на околицях міста вказують, що жертв російського терору може бути дуже багато.

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