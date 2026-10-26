Тих, хто служить давно, звільнятимуть першими: нардеп розповів про демобілізацію

За словами Веніславського, наразі механізму демобілізації солдатів в умовах війни немає.

Масова демобілізація військовослужбовців в Україні до завершення воєнного стану не розглядається. Водночас Міністерство оборони розробляє механізм справедливого звільнення з військової служби окремих категорій захисників. Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю Новини.LIVE.

За словами парламентарія, загальне звільнення військових до завершення правового режиму воєнного стану є нереалістичним сценарієм. Він наголосив, що обіцянки масової демобілізації за поточних умов є політичним популізмом.

"Питання демобілізації до закінчення правового режиму воєнного стану стояти не може апріорі", – заявив Веніславський.

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Водночас депутат уточнив, що під час воєнного стану можуть запровадити процедуру звільнення окремих категорій військовослужбовців. За його словами, Міністерство оборони за дорученням президента вже напрацьовує відповідний алгоритм, який має зробити процес більш прогнозованим і врахувати умови проходження служби.

Серед можливих критеріїв для звільнення розглядають тривале перебування в зоні бойових дій і наявність поранень. Однак конкретного переліку військовослужбовців, які зможуть скористатися таким механізмом, поки немає. Наразі парламент очікує пропозицій від Міноборони, йдеться у публікації.

Особливу увагу під час розроблення процедури планують приділити принципу справедливості. Як пояснив Веніславський, важливо не допустити ситуації, коли одні військові отримуватимуть можливість звільнитися, тоді як інші, які служать довше й продовжують виконувати бойові завдання, залишатимуться без аналогічних перспектив.

"Частина українських військових служить ще з 2014 року і також не має визначених термінів звільнення", – зазначив депутат.

За його словами, цей факт необхідно врахувати під час визначення критеріїв звільнення.

Демобілізація в Україні

Як писав УНІАН, у червні тодішній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що за ініціативою президента наприкінці осені може розпочатися поетапне часткове звільнення зі служби військових, які тривалий час перебувають в армії. Федоров обіцяв, що рішення ухвалюватимуть за двома основними критеріями: загальна тривалість служби та кількість днів безпосередньої участі в бойових діях.

Міністр запевняв, що процес відбуватиметься поступово й залежатиме від ситуації на фронті, зокрема від можливих дій Росії, щоб дати змогу військовим, які багато років захищають країну, повернутися до цивільного життя. Однак після звільнення Федорова з посади розмови про демобілізацію вщухли.

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