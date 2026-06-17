Звільнення з військової служби: Федоров назвав умови та терміни

Міністр оборони України зауважив, що рішення буде залежати від двох основних критеріїв.

Українські військові згідно з указом президента України зможуть отримати можливість часткового звільнення зі служби, якщо вже довгий час перебувають на передовій, заявив в інтерв'ю ТСН міністр оборони України Михайло Федоров.

За словами Федорова, початок цього процесу запланований на кінець осені цього року.

"Ми домовилися з президентом про це, і це була його ініціатива, що від кінця осені цього року почнеться частково, власне, звільнення зі служби для тих, хто від 2022-го і раніше в армії", - розповів Федоров.

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За словами міністра оборони України, рішення буде залежати від двох основних критеріїв. Зокрема, перший – загальна тривалість служби.

"Скільки днів ви на службі в армії. Якщо ви з 14-го, це буде більше зараховуватися. Якщо ви з 17-го, 18-го року, то ви також. Усі підпадають під категорію", - зазначив він.

Додається, що другий фактор - кількість днів безпосередньої участі в бойових діях.

"А другий критерій, скільки ви були на бойових. Тобто якщо ви, наприклад, з 22-го року, у вас велика кількість бойових днів, то ви можете вже бути звільнені зі служби указом президента наприкінці цього року", - пояснив Федоров.

При цьому, очільник Міноборони зазначив, що одназу всіх військових не буде звільнено, процес буде відбуватися поступово.

"Кількість військовослужбовців почергова, це кожного місяця якась кількість військовослужбовців буде", - пояснив він.

За словами Федорова, остаточні рішення залежатимуть від ситуації на фронті та можливих дій Росії.

"Залежить від того, яка буде ситуація на полі бою. Чи оголосить Росія додаткову мобілізацію, чи ні. Від багатьох критеріїв залежить", - додав міністр оборони.

Він пояснив, що метою такого підходу є рішення надати можливість військовим, які тривалий час захищають Україну, повернутися до цивільного життя:

"Для того, щоб військовослужбовці змогли далі вийти та займатися своїм життям зі служби".

Демобілізація в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами заступника міністра оборони України Мстислава Баніка, всі українські військові, які не підписали нових контрактів, служитимуть до загальної демобілізації. Банік пояснив, що термін дії безстрокових контрактів закінчиться тоді, коли буде оголошена загальна демобілізація. Він наіів приклад, що контрактник та мобілізований, якщо вони обоє є піхотинцями, що силять в одному окопі, будуть отримувати однакову оплату праці. Однак, контрактник через 10 місяців поїде додому й отримає відстрочку, тоді як мобілізований буде змушений продовжувати службу до оголошення загальної демобілізації.

Також ми писали, що начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що масова демобілізація військових в Україні наразі не розглядається. Причиною є недостатні темпи поповнення армії. При цьому, Генеральний штаб ЗСУ працює над можливістю поступового звільнення окремих категорій військовослужбовців, які служать із перших днів повномасштабного вторгнення або перебувають у війську вже багато років. Водночас, Гнатов визнав, що тема звільнення військових є надзвичайно чутливою, тому "про демобілізацію зараз не варто говорити детально, щоб не вводити людей в оману й не створювати хибних очікувань".

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