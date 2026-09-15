Кого звільнять першими після демобілізації: пояснення ТЦК

У ТЦК пояснили, чи є встановлений термін служби для військових та хто матиме право повернутися додому після оголошення демобілізації.

В Україні немає встановленого універсального терміну служби, після якого мобілізований військовий автоматично отримає право на демобілізацію. Черговість звільнення та категорії військовослужбовців, які зможуть першими залишити службу, визначатимуться окремим рішенням після оголошення демобілізації, повідомили у Житомирському обласному ТЦК та СП.

Військові та їхні родини часто цікавляться, скільки необхідно прослужити, щоб отримати право на звільнення, а також хто матиме першочергове право повернутися додому. Однак чинне законодавство наразі не встановлює чіткого терміну служби для мобілізованих.

Для військовослужбовців, які були призвані за мобілізацією, строк служби наперед не визначається. Вони продовжують виконувати свої обов'язки до офіційного оголошення демобілізації або до появи інших законних підстав для звільнення.

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Водночас окремі правила діятимуть для військових, які уклали нові мотиваційні контракти. Після оголошення демобілізації вони зможуть звільнитися зі служби, якщо не захочуть продовжувати її.

При цьому їм не доведеться чекати завершення строку контракту, оскільки можливість звільнення після оголошення демобілізації передбачена відповідними урядовими рішеннями.

У ТЦК наголосили, що відповідь на запитання, хто саме звільниться першим, з'явиться лише після ухвалення конкретного рішення про демобілізацію.

"Питання "хто звільниться першим" вирішуватиметься вже відповідно до конкретного рішення про демобілізацію та визначених у ньому строків і категорій військовослужбовців", – зазначили у ТЦК.

Демобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські військовослужбовці, які безперервно беруть участь у бойових діях із початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, вже цього року можуть отримати шанс повернутися до цивільного життя, навіть якщо війна триватиме.

У червні цього року тодішній міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що Київ розраховує розпочати звільнення з військової служби тих бійців, які служать найдовше, вже наприкінці осені 2026 року.

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