Мова йде про повернення в Україну як мінімум 3-4 млн громадян.

50-75% українців, які виїхали за кордон, розглядають варіант повернення додому після завершення війни.

Про це сказав народний депутат Вадим Галайчук в ефірі Ранок.LIVE. "За результатами різних досліджень від 50% до 75% українців розглядають варіант повернення додому. Основне питання цих людей – безпекове. Складно оцінити реальні цифри, але ми знаємо, що таких людей дуже багато. Як мінімум половина точно налаштовані на те, щоб повертатися додому. Це ті, хто від опитувань до опитувань заявляють про те, що вони точно після того, як завершаться бойові дії і буде безпечно, готові повертатися", - сказав Галайчук.

Він підкреслив, що цей відсоток людей заявляють, що не планують своє життя у тій країні, в якій зараз проживають.

Відео дня

"Тому тут ми маємо зразу цих 3-4 млн наших громадян, як мінімум, які точно є, так би мовити, клієнтами програми, покликаної допомогти їм ухвалити це рішення якомога швидше", - резюмував Галайчук.

Повернення українців з-за кордону

На пресконференції 27 серпня президент Володимир Зеленський сказав, що розраховує на повернення громадян України, зокрема чоловіків, з-за кордону, але без будь-якого примусу українців до цього.

Вас також можуть зацікавити новини: